Settembre è il momento adatto per tornare a fare sport in palestra o all'aria aperta. Cinque stili per essere sportive e chic

Non ci sono scuse: passata l’estate con le sue feste, le vacanze e le ferie, l’arrivo dell’autunno segna il momento giusto per tornare in palestra. Ed è una decisione ottimale perché si tratta di un’attività che ci ritagliamo per noi, per stare bene e per farci del bene.

Qualunque sia il nostro sport preferito una cosa è certa: riprendere l’attività fisica è ancora più bello se lo si fa con il mood giusto e senza rinunciare allo stile. Anche se il back to gym può sembrare faticoso, se si hanno i capi giusti da indossare inevitabilmente ci sentiamo più confident e possiamo quindi trovare maggiore motivazione per essere più performanti.

Noi li abbiamo trovati, i look intendiamo, scavando da cima a fondo tra i prodotti firmati Nike. Per essere glamour e sporty, per affrontare un nuovo anno di attività fisica con lo spirito giusto, e per andare in palestra – o allenarci all’aria aperta – sempre con stile e personalità. Ecco cinque look da replicare adesso.

Running mania: il look completo per la corsa

Chi ama la corsa lo sa bene: indossare vestiti e accessori adatti può fare davvero la differenza. Il trucco per sentirsi sempre a proprio agio, infatti, è quello di scegliere capi che coniugano forma, tessuti e aspetti tecnici. Come il bra imbottito e a sostegno medio. Tra i nostri preferiti c’è il Nike Pro Indy Plunge, che regala un tocco fashion a ogni look. Il fit è avvolgente e perfetto, anche grazie a imbottiture removibili e a spalline convertibili.

Nike

Acquista qui il bra Nike Pro Indy Plunge!

Un abbinamento perfetto è quello con gli shorts da ciclista Nike Pro Sculpt: sono a vita alta, realizzati con un materiale più spesso ed elasticizzato e risultano super morbidi. Ma non solo, questi pantaloncini sportivi nascondono un dettaglio furbo: l’elastico in vita più ampio che rende il fit perfetto – e comodo – durante ogni movimento.

Nike

I pantaloncini Nike Pro Sculpt li compri qui!

La scarpa perfetta per correre su strada, invece, risponde al nome di Nike Vomero 18. Ha alcune caratteristiche vincenti, come il fatto che la schiuma ZoomX leggera è posta sopra a quella reattiva ReactX nell’intersuola. In poche parole? Questa combo permette di avere il massimo comfort durante la corsa garantendo morbidezza e ammortizzazione.

Nike

Acquista le Nike Vomero 18 cliccando qui!

A dare il tocco di colore che andiamo cercando, e che non guasta mai soprattutto durante le brutte giornate, sono i calzini. I Nike Running Midweight sono fantasmini aderenti e traspiranti, capace di garantire ammortizzazione e supporto durante l’allentamento. Si tratta di calze perfette per concentrarsi solo sulla corsa.

Nike

I calzini fluo Nike Running Midweight li compri qui!

Il look sporty chic per i workout a casa e in palestra

L’allenamento in palestra non solo ha bisogno di capi tecnici, che siano confortevoli e adeguati a ogni tipologia di allenamento, ma anche di stile. Per chi ama i look minimal e sporty chic questi abbinamenti di capi e accessori Nike sono l’ideale.

La maglia corta a manica lunga Dri-FIT, per esempio, è il capo che ci fa sentire a nostro agio in ogni situazione. Lascia scoperta la pancia, è leggera ed elasticizzata, ed è composta da tessuto morbido e traspirante che allontana il sudore.

Nike

La maglia Dri-FIT a maniche lunghe la compri qui!

La combo ideale è con i pantaloncini da ciclista Nike Universa, dotati di una parte anteriore senza cuciture e di una tecnologia che nasconde l’umidità. L’elasticità è a prova di squat e la fascia in vita non si arrotola, neanche durante gli allenamenti più intensi.

Nike

Acquista i pantaloncini Nike Universa.

Infine le scarpe, che vogliono sempre la loro parte. Tra le nostre preferite ci sono le Nike Metcon 10. Sono progettate per regalare stabilità durante i sollevamenti più pesanti grazie a un piatto suola molto resistente Hyperlift. La schiuma reattiva ReactX, invece, aumenta il ritorno di energia.

Nike

Compra subito le Nike Metcon 10!

Yoga e pilates: le combo da provare (anche post allenamento)

Essere comode, lo abbiamo già detto, è di fondamentale importanza quando si pratica attività sportiva. Ma anche indossare capi effetto seconda pelle aiuta a non costringere i nostri movimenti. E questo è vero soprattutto quando si praticano attività come yoga o pilates, dove vale il detto “less is more”. Insomma bastano un bra, un leggings e una borsa in cui inserire tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere pronte.

Il bra è Nike Indy High Support, imbottito e con zip anteriore: è perfetto per gli allenamenti (anche quelli ad alto impatto). Le spalline sono regolabili e il tessuto è ad asciugatura rapida.

Nike

Nike Indy High Support: il bra perfetto lo compri qui!

Sono leggings a tutta lunghezza quelli Nike Universa. Risultano morbidi, con un tessuto in peso medio e in grado di nascondere il sudore. Ideali per attività come yoga e pilates, ma anche per altri allenamenti.

Nike

Acquista i leggings Nike Universa!

Per completare il look ecco un accessorio indispensabile e versatile, da usare per andare in palestra ma anche per il tempo libero. Si tratta della borsa a tracolla Nike Aura, ideale per avere sempre a portata di mano tutto ciò che ci può servire. Dallo stile minimal e molto basic, ci può accompagnare in tutte le nostre avventure sportive, e non solo.

Nike

Compra ora la borsa Nike Aura.

E una volta finito l’allenamento? Basta indossare calze e scarpe per tornare a casa. Le prime sono a media lunghezza e sono modello Nike Running Midweight, con fit aderente e tecnologia traspirante.

Nike

Compra qui le calze Nike Running Midweight.

Le scarpe, invece, possono essere le Nike Air Max Moto 2K: bellissime, con un design favoloso e molto grintoso, sono progettate per durare nel tempo. Inoltre sono morbide, confortevoli e regalano trazione e resistenza. Le possiamo indossare quando vogliamo, anche con capi casual e da tutti i giorni.

Nike

Le Nike Air Max Moto 2K le trovi qui!

Gli essenziali per andare in palestra con stile

Per chi ama il corpo libero o partecipare a corsi fitness, il capo ideale sono i leggings Nike Pro Sculpt. Cosa li differenzia dagli altri? Il fatto di essere realizzati con un tessuto più spesso ed elasticizzato. E li possiamo indossare anche per una passeggiata, per una sessione di shopping e tutte le volte che abbiamo voglia di essere comode e alla moda.

Nike

Compra cliccando qui i leggings Nike Pro Sculpt!

La scarpa da tutti i giorni, invece, ha le vibes che ci riportano agli anni Duemila e si chiama Total 90. Questo modello presenta un nuovo battistrada piatto in gomma, che offre aderenza e resistenza maggiori. Se si vuole osare si può indossare anche con una gonna o un vestito.

Nike

Compra ora le Total 90!

Come abbiniamo leggings e scarpe? Con una giacca pensante pensata per le giornate più fredde. Nike Sportswear Classic Puffer ha un’ampiezza che ci consente di indossarla su più strati ed è dotata di un’imbottitura sintetica che regala un isolamento aggiuntivo. Ha una finitura idrorepellente che mantiene la pelle asciutta. E si abbina a tutto e a ogni occasione.

Nike

Acquista la giacca Nike Sportswear Classic Puffer!

Per chi non vuole rinunciare a una borsa nello stesso stile, Nike Sportswear Essentials è l’alleata per portare tutto l’essenziale con sé. È a tracolla e ha due tasche con zip.

Nike

La borsa Nike Sportswear Essentials la compri qui!

Sportive in ogni occasione: come creare un look di tendenza

Se ci piace indossare look sportivi in ogni occasione possiamo abbinare tra loro capi e accessori fino a creare l’outfit perfetto. Ad esempio indossando una felpa con cappuccio dallo stile ampio e con tecnologia termoregolatrice. È pensata per riscaldamento e allenamento, ma nulla ci vieta di indossarla quando più desideriamo.

Nike

La felpa Nike Pro la compri cliccando qui!

Oppure completando il look con una giacca favolosa e plissettata della Nike Sportswear Collection. Dallo stile decisamente glam, questo capospalla in satin cascante è leggero e setoso, e il suo fit oversize ci consente di creare outfit adatti a tantissime occasioni, sia di giorno che di sera.

Nike

Giacca in satin Nike Sportswear Collection!

L’abbinamento perfetto è con lo zaino Nike Varsity Elite con dettagli oro e neri. Si tratta di un accessorio molto ampio e pensato per chi gioca a basket, dal momento che può contenere una palla di medie dimensioni. Ma nulla ci vieta di indossarlo anche per uno street look e di portare con noi tutto ciò di cui possiamo avere bisogno.

Nike

Lo zaino Nike Varsity Elite lo trovi qui!

Le scarpe ideali da indossare con questo look sono le Nike Shox TL: regalano a ogni abbinamento un aspetto grintoso e hanno un sistema di ammortizzazione perfetto, capace di comprimersi e poi di ritornare alla forma originale. E in questa versione chiara sono davvero chic.

Nike

Le Nike Shox TL le compri qui!

Tantissimi stili diversi, adatti a tutti gli sport, ma che possiamo sfoggiare dove e quando vogliamo: perché si possono indossare look sporty chic e glam da mattina a sera, basta finirli con gli accessori giusti. E con le proposte Nike abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta.