Tutti i look estivi che vuoi con le sneakers Nike, ora scontate del 50%

Pronta per rendere originale ogni tuo look? Le sneakers Nike (e non solo) ora sono scontate del 50% e sono assolutamente imperdibili!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Simbolo dello streetwear, versatili e super cool: le sneakers Nike sono le scarpe perfette per affrontare l’estate – e non solo – e rendere i tuoi look favolosi, dalla mattina alla sera. Sia che tu sia pronta a correre al parco oppure a fare una passeggiata in centro, le sneaker sono sempre le alleate perfette.

Ora le trovi scontate del 50% con tanti modelli favolosi, fra materiali, finiture e stili. Perché il bello di queste scarpe è che sono decisamente un passe-partout. Puoi sfoggiarle quando fai sport, sfruttandone le performance ottimali, ma puoi anche sceglierle per un outfit sporty chic o comfy.

Dunque non ti resta che scegliere il tuo modello preferito (o i modelli!) fra i tantissimi in sconto, per creare il look che avevi sempre sognato, firmato Nike.

Scopri tutte le offerte sulle sneakers Nike sino al 50%!

Le sneakers colorate per un look vibrante

Perfette per esprimere le vibes della stagione, o per portare un po’ di sprint durante le giornate uggiose in autunno e in inverno, le sneakers colorate sono le scarpe che non dovrebbero mai mancare nel tuo armadio. Le nuance fra cui scegliere sono davvero tante, con colori eye-catching che sposano la palette del 2025.

Il più alla moda è senza dubbio il blu in tutte le sue sfumature, una tonalità di tendenza anche quest’anno, che non passa mai di moda, da abbinare sotto ai tuoi jeans preferiti o con un look in total denim.

Scontate del 50% le Nike Pacific blu sono perfette per creare un’infinità di stili per il tempo libero. Ispirata ai modelli old school, infatti, questa scarpa è disponibile in tantissimi colori (tra i nostri preferiti anche il verde e il rosa). Inoltre, grazie al materiale in pelle scamosciata possono essere utilizzate in estate e durante le mezze stagioni.

Nike

Acquista subito le Nike Pacific al 50%

Hai voglia di osare? Allora il fucsia è il colore che fa per te! Amatissime da celebrity e it-girl, queste sneakers sono diventate un vero e proprio must have, soprattutto ora che le Nike Cortez sono scontate del 50%. Sul sito infatti le trovi a soli 44,99 euro!

Dal sapore retrò e comodissime, sono il mix perfetto di stile e comfort da indossare all day. Questo modello, infatti, è dotato di una gomma speciale che riveste la suola e avvolge il piede stabilizzando la falcata. Non a caso dal 1972 sono considerate le “scarpe più comode di sempre”. Ideali per le camminatrici seriali!

Nike

Trovi le Nike Cortez scontate qui!

Se invece vuoi portare i colori pastello nella tua quotidianità, e in tutti i tuoi outfit, allora ti consigliamo le Nike Dunk Low Next Nature, scontate del 50%. Le sneakers rivoluzionarie, realizzate con materiali riciclati, non solo fanno bene all’ambiente, ma sono anche very cool.

Tre motivi per sceglierle: design iconico, scarpa morbidissima e comfort garantito. I look che puoi creare? Infiniti, e per ogni stagione.

Nike

Compra subito le Nike Dunk Low Next Nature per non perderle!

E se vuoi farti davvero notare ci sono le Nike Air Max SNDR che non hanno bisogno di presentazioni. Disponibili in tantissimi colori (ma il nostro preferito è il fucsia!) con zip e l’iconico ammortizzatore che da sempre è una garanzia per chi cerca il comfort tutto il giorno, e tutti i giorni, senza rinunciare allo stile.

Non sono solo scarpe leggendarie, ma calzature passe-partout che potrai indossare per tutto l’anno, per il lavoro e il tempo libero, usandole come elemento per dare un twist deciso a qualsiasi look.

Nike

Acquista subito le Air Max SNDR scontate del 30%

Le sneakers di ispirazione vintage per i tuoi look

Ti permettono di camminare per tutto il giorno, ma anche di creare look unici: sono le sneakers di ispirazione vintage, che uniscono comodità e stile. Sul sito Nike ne trovi tantissime in offerta. Come le Nike Air Force 1 ’07 Premium.

Un modello dal fascino intramontabile con una fattura anni Ottanta e dettagli di stile che fanno la differenza. Il color sabbia è il nostro preferito perché è elegante, raffinato e sta bene con tutto, ma tu puoi scegliere quello che ti piace di più con lo sconto del 50%.

Nike

Clicca qui per accedere subito allo sconto sulle Nike Air Force 1 ’07 Premium

Troviamo poi le Air Jordan 1 Low Method of Make che non hanno bisogno di presentazioni. Con cuciture a vista e a tinta unita, sono le sneakers più desiderate di sempre rivisitate in chiave luxury e scintillante, ma sempre versatile, da indossare con jeans skinny e jogger per look più sportivi o con abiti casual e pantaloni chino per outfit ricercati per il tempo libero.

Puoi acquistarle con lo sconto del 50% a un prezzo mai visto, portandoti a casa un modello must have che potrai sfoggiare in ogni momento e per tutto l’anno.

Nike

Compra subito le Air Jordan 1 Low Method of Make scontate

Non possono poi mancare le sneakers bianche: un modello dal fascino intramontabile da avere sempre nell’armadio. Il nostro preferito porta il nome di Nike Court Royale 2, un modello che arriva dagli anni ‘70 e che col tenno è diventato icona.

Le scarpe, realizzate nella nuova versione e con pelle riciclata e sintetica per ridurre l’impatto ambientale, possono essere facilmente abbinate a ogni look. Un vero e proprio evergreen che si indossa in tantissimi modi, e per tutte le occasioni, e che adesso trovi in sconto al 50%.

Nike

Non perderle con lo sconto del 50% cliccando qui

Completa i tuoi look con queste offerte

Ora che hai trovato le scarpe giuste è arrivato il momento di completare il tuo look. Sono tantissimi i capi in offerta che puoi trovare sul sito Nike per muoverti in città, al mare o in vacanza, creando uno stile tutto tuo.

Il primo capo che non può mancare è senza dubbio il pantaloncino. Ovviamente firmato Nike e total black. Il più iconico è il Nike Sportswear Classic Wovens, realizzato in tessuto leggero e con un fit classico che sta bene a tutte. La fodera mesh offre massima freschezza, mentre la coulisse a vita alta ti permette di trovare il fit giusto per te.

Un vero e proprio passepartout da indossare per tutta l’estate! Ora scontato del 40%.

Nike

Trovi gli shorts Nike in offerta al 40% qui

Fra i pezzi più belli in sconto da non perdere la gonna midi firmata Nike, comodissima e alla moda. La Nike 24.7 PerfectStretch è scontata del 50% plissettata, comodissima e ampia, ma sempre super chic. Puoi indossarla di giorno o di sera, in qualsiasi occasione. E costa pochissimo!

Nike

Comprala subito qui

Per completare i look non può mancare un pezzo cult di Nike: il top black da abbinare con qualsiasi pezzo. Un capo che ti svolta davvero l’outfit e che puoi indossare senza pensieri sempre.

La canotta corta Nike One Classic ora è scontata del 40% e costa solo 17,99. Un prezzo piccolo per un capo essenziale in tessuto liscio e leggero, perfetto da sfoggiare per tutta la giornata.

Nike

Trovi la canotta corta Nike in sconto qui

Ma gli sconti sul sito Nike sono anche l’occasione per portarsi a casa un pezzo WOW! Stiamo parlando dell’abito canotta Jordan Essentials.

Elasticizzato e morbido, questo abito avvolge le forme senza costringerle. Puoi usarlo durante il giorno, per l’ufficio o per girare in città, mentre la sera si trasforma nel mini abito che ti svolta il look. Lo trovi scontato al 30%: da non perdere!

Nike

Clicca qui per acquistare subito l’abito canotta Jordan Essentials

Insomma: tanti sconti e tante sneakers (e capi iconici) fra cui scegliere con sconti esagerati e prezzi convenienti. Un’occasione da non perdere per arricchire l’armadio con accessori e capi di altissima qualità firmati Nike, approfittando degli sconti sino al 50%.

Perché iscriversi alla Membership Nike: vantaggi e sconti

Spese di spedizione gratuite, premi e resi senza ricevuta: questi sono solo alcuni dei tantissimi vantaggi che si possono ottenere aderendo al programma di Nike.

L’iscrizione alla membership è gratuita e si possono ottenere numerosi privilegi per trovare i capi giusti e fare dei veri e propri affari. Prima di tutto hai accesso prioritario ai prodotti speciali come modelli esclusivi o in edizione limitata, ma anche lanci in anteprima.

Il programma ti consente poi di ottenere offerte e sconti che ti premiano da usare per il tuo compleanno o dopo aver raggiunto dei progressi importanti. La spedizione sugli acquisti è gratuita, mentre i resi si possono effettuare senza ricevuta. Non solo: la Nike App ti consente di comprare ciò che vuoi seguendo i consigli di stile e di sport degli esperti.

Inoltre l’iscrizione alla membership Nike ti dà la possibilità di utilizzare due app per fare sport: Nike Run Club e Nike Training Clug con percorsi fitness, programmi di allenamento, coach ed consigli di mindfulness.

Diventa member Nike e ottieni spedizione gratuita e tante altre opportunità