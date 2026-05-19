Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le sneakers nere della regina Sofia sono sofisticate e comode

Il vero alleato di ogni look sono le scarpe e per affrontare anche le giornate più impegnative le sneakers sono ormai tra le scelte preferite. Come sappiamo non tutte le scarpe da ginnastica sono uguali, ce ne sono alcune che sono più comode di altre. Il brand che ormai racchiude stile e comfort arriva direttamente dagli Stati Uniti e si rivela la scelta vincente in qualsiasi occasione, anche quelle più formali. Tra i vari marchi, Skechers in pochissimo tempo ha scalato le classifiche di gradimento di celebs, vip e persino di reali. In particolare la regina Sofia è una delle più affezionate tanto che non perde occasione di indossarle qualsiasi siano i suoi impegni, da quelli pubblici a quelli privati.

La madre del re Felipe VI di Spagna da sempre si è contraddistinta per il suo look sobrio ed elegante. Ora che ha 87 anni ha trovato nelle Skechers la calzatura in grado di rappresentare le sue esigenze e il suo gusto. La regina infatti ha approvato in pieno la mission di Skechers che è quella di assicurare calzature facili da indossare e dallo stile unico.

Offerta Skechers Go Walk Flex Il modello preferito dalla regina Sofia

Le Skechers Slip-ins Go Walk Flex e il look total black

La famiglia reale spagnola da anni è diventata il punto di riferimento di chi cerca ispirazione per look sobri, eleganti e di tendenza. Letizia Ortiz infatti è tra le reali più apprezzate. Anche la suocera Sofia ci fa capire come non serva strafare per essere eleganti, a volte anche un paio di sneakers possono raggiungere l’obiettivo.

Per la mamma di re Felipe VI sono proprio le Skechers Slip-ins Go Walk Flex ad incarnare tutto quello di cui ha bisogno, infatti spesso la vediamo con questo modello ai piedi. Una delle ultime occasioni in cui le ha sfoggiate, dopo il funerale dell’amata sorella, è stato a Bilbao durante la visita alla locale Banca del Cibo.

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La regina Sofia non è la sola ad apprezzare questo modello e il motivo sta proprio nella qualità dei materiali. Le sneakers si caratterizzano per un’intersuola leggera arricchita con ammortizzazione ULTRA GO. A rendere le Slip-ins Go Walk Flex le preferite dalla regina molto probabilmente è anche il pannello sagomato Hands Free Slip-ins sul tallone che assicura una calzata pratica a cui si aggiunge il design Heel Pillow che tiene il piede fermo e in posizione. Se a questo aggiungiamo i lacci elastici e il plantare Skechers Air-Cooled Memory Foam che si adatta perfettamente al piede capiamo perché la regina non riesce proprio a farne a meno.

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Oltre alla comodità, poi a renderle un must per la suocera di Letizia Ortiz è anche il design, in particolare lei ha preferito il modello nero che si adatta allo stile total black che ha scelto per la sua visita a Bilbao.

Un colore per ogni look

La regina Sofia con il suo look total black ci ha insegnato che basta poco per essere eleganti. Anche se il nero è una nuance intramontabile che sta sempre bene, Skechers ha deciso di accontentare ogni gusto. Le Slip-ins Go Walk Flex, infatti sono disponibili in diversi colori così da diventare le protagoniste di qualsiasi look.

Accanto alla versione nera un altro evergreen sono le sneakers bianche, altrettanto eleganti. Una caratteristica che ritroviamo anche nella versione blu.

Offerta Skechers Go Walk Flex Le sneakers bianche sono un evergreen

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Se invece vuoi avere un look più easy allora puoi scegliere quelle rosa o celesti che si abbinano a un vestito a fiori o a un completo giacca e pantalone per l’ufficio come la regina Sofia ci insegna.

Offerta Skechers Go Walk Flex Le sneakers rosa perfette in primavera

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