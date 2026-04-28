Double denim mania, come lo indossano le star nella primavera 2026: da Ditonellapiaga a Naomi Campbell
Nella storia della moda poche tendenze hanno saputo passare da orrore di stile ad assoluto cult, e non parliamo certo di tutte quelle fugaci passioni, frutto del famoso paradosso che rende tutto ciò che è brutto improvvisamente desiderabile: è il caso del sempiterno double denim, che dalla celebre cacciata di Bing Crosby — ovviamente in Canadian Tuxedo — da quell’hotel di Vancouver è risorto come leggendario must-have. Da allora ad ogni equinozio di primavera l'equazione più complicata dell'universo fashion torna a spopolare, addosso alle trendsetter più aggiornate in circolazione.