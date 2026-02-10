Lara Naki Gutmann, il nero “alla Lidia Poët” e l’eleganza che riscrive il pattinaggio italiano

Per Lara Naki Gutmann , unica azzurra nel singolo femminile a Milano Cortina 2026, il look gioca sull’equilibrio – difficilissimo – tra nero profondo e trasparenze strategiche, con un bustier effetto nude che alleggerisce décolleté e spalle e una base scura, vellutata, che scolpisce la figura con eleganza quasi teatrale, da eroina à la Lidia Poët. Curiosità: dietro i suoi costumi c’è la costumista Marika Poli, che utilizza retine ultra leggere da appena 25 grammi per restituire in scena l’idea di libertà femminile, mentre alcune sfumature blu – invisibili a prima vista – richiamano il suo iconico “shark gesture”, diventato ormai la firma di “SharkNaki” sul ghiaccio.