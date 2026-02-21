Gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026, dove vederlo, gli ospiti tra fenomeni e icone

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Alysa Liu

Le gare hanno assegnato medaglie e scritto record, regalandoci momenti indimenticabili, ma il pattinaggio artistico sul ghiaccio alle Olimpiadi 2026 non è ancora finito. Prima che il sipario cali definitivamente su questa edizione dei Giochi Invernali di Milano- Cortina, il Gala di pattinaggio regalerà al pubblico un’ultima serata diversa da tutte le altre, dove lo spettacolo è il vero protagonista. Smessi i panni dei concorrenti, gli atleti ci faranno entusiasmare un’ultima volta con i loro volteggi e le loro acrobazie.

Carolina Kostner torna in pista per il Gala di pattinaggio

Sabato 21 febbraio l’Ice Skating Arena di Milano cambia pelle e si trasforma nel grande teatro del Gala di pattinaggio che fa calare il sipario sulle Olimpiadi 2026. In programma una maratona di esibizioni che promette spettacolo allo stato puro: niente pressioni, niente classifiche né punteggi all’ultimo millesimo, solo l’immenso talento degli atleti che si prende la scena. Due ore piene di puro show – dalle 20.00 alle 22.30 – che infiammerà l’ultima serata di Milano-Cortina.

A rompere il ghiaccio, in tutti i sensi, sarà Carolina Kostner. Icona del pattinaggio italiano e ambasciatrice di Milano Cortina 2026, porterà in pista un numero pensato per ispirare e ricordarci (se mai ce ne fossimo dimenticati) tutta la sua bravura. Un passaggio di testimone simbolico e potente che fa dialogare la storia del pattinaggio italiano con l’energia delle nuove generazioni.

Tutti i protagonisti del Gala

Il Gala di pattinaggio riunisce alcune delle firme più prestigiose del panorama internazionale che abbiamo visto competere in questi giorni ai Giochi Olimpici. Nel singolo femminile scenderanno sul ghiaccio Alysa Liu, fresca dell’oro appena vinto, ma anche Kaori Sakamoto, Amber Glenn, Ami Nakai, Adeliia Petrosian, Niina Petrokina e Haein Lee, ognuna con uno stile riconoscibile e una forte identità artistica.

Tra gli uomini, invece, l’attenzione sarà indubbiamente sul grande campione Ilia Malinin, ma con lui scenderanno in pista anche Yuma Kagiyama, Junhwan Cha, Adam Siao Him Fa, Shun Sato, Mikhail Shaidorov. Oltre ovviamente l’azzurro Daniel Grassl, pronto a esibirsi di nuovo davanti al pubblico di casa.

IPA

Non mancheranno le coppie di artistico e i protagonisti della danza su ghiaccio: Sara Conti e Niccolò Macii, Charlène Guignard e Marco Fabbri rappresenteranno ancora una volta l’Italia insieme a grandi nomi internazionali come Madison Chock ed Evan Bates, Piper Gilles e Paul Poirier, Riku Miura e Ryuichi Kihara. Un parterre dei più grandi pattinatori di questa edizione delle Olimpiadi che promette momenti spettacolari e numeri costruiti per restare impressi.

Dove vederlo in tv e streaming

Chi non potrà essere presente dal vivo potrà seguire il Gala di pattinaggio in diretta su Rai 2, gratuitamente, e come sempre anche in streaming su RaiPlay. Ma la Rai non è l’unica a dare una copertura completa dell’evento olimpico, come sappiamo: sono infatti disponibili anche le piattaforme a pagamento come Eurosport e Discovery+, accessibili pure tramite servizi come DAZN, TIMVision e Prime Video Channels.

L’ultima notte sul ghiaccio del pattinaggio artistico olimpico è un appuntamento da segnare in agenda. Dopo giorni di gare serrate ora si torna a godere della parte più emozionante dello sport con una serata davvero magica.