Tiziano Ferro si separa, perché non può portare i figli in Italia

Tiziano Ferro divorzia. A darne la notizia è stato proprio lui, sul suo Instagram ufficiale, esponendosi in prima persona per evitare inutili pettegolezzi. Lo ha fatto per i suoi fan, tantissimi ormai da oltre 20 anni, e per proteggere i suoi figli Margherita e Andres, che però non può portare in Italia. Una dichiarazione a margine di una lettera fiume che l’artista di Latina ha scritto per il suo pubblico e che riporta al centro dell’attenzione la tematica dei diritti dei figli adottati da coppie omogenitoriali. Il problema, però, è anche di natura pratica.

Perché Tiziano Ferro non può viaggiare con Margherita e Andres

“Si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità”, scrive Tiziano Ferro sul suo Instagram, che non ha proprio intenzione di lasciare i suoi figli adesso che il momento si è fatto delicato. Per questo motivo ha deciso di annullare tutti gli impegni presi in Italia e di stringersi alla famiglia, che per lui rappresenta tutto. Ma perché non può viaggiare con i bambini? Il motivo è semplice: come ricorda La Stampa, quando due coniugi si separano e hanno nazionalità diverse, il giudice impone a uno dei due di non lasciare il paese. Questo a tutela dei minori, che in situazioni così particolari hanno priorità assoluta.

Lo stesso artista aveva fatto sapere di non aver potuto predisporre il passaporto per i bambini poiché non poteva comparire il nome del suo compagno. Ragioni di natura pratica che riaccendono i riflettori su una problematica seria che ancora attende di essere superata, rivista o perlomeno aggiustata per garantire i giusti diritti a tutti (che oggi variano da Stato a Stato), soprattutto ai più piccoli che meritano la serenità che i loro genitori hanno voluto dare loro diventando i loro papà. Tiziano Ferro aveva annunciato l’arrivo di Margherita e Andres alla fine di febbraio 2022 e da quel momento la sua vita è cambiata.

Sono mutate le sue priorità e il suo modo di vedere la vita, oltre che il rapporto con il suo pubblico col quale è sempre stato molto sincero. Margherita e Andres, che talvolta si vedono in video insieme a lui – e qualche volta con il marito Victor Allen – vengono prima di tutto, perfino del romanzo che ha sempre sognato di scrivere – La felicità al principio – e che avrebbe dovuto presentare in Italia.

I motivi del divorzio da Victor Allen

Le ragioni che hanno portato Tiziano Ferro e Victor Allen alla separazione non sono note. L’artista di Latina ha infatti preferito darne unicamente la notizia, specificando di non potersi spostare insieme ai figli che attualmente vivono con lui per la maggior parte del tempo. Potrebbe quindi volerci del tempo prima che si raggiunga un accordo, per il quale starebbe già lavorando.

Questo tipo di accordo, comunque, non riguarda solo le coppie omogenitoriali ma tutti, anche quelle eterosessuali. Basti pensare a Elisabetta Canalis, che dopo il divorzio da Brian Perri non è potuta tornare in Italia. Ci vorrà quindi del tempo ma, per ora, tutto quello che non riguarda la sua famiglia è sospeso.