Wanda Nara e Icardi si separano: “Momento doloroso”. L’annuncio su Instagram

Fonte: IPA Wanda Nara e Mauro Icardi, è finita

“Mi risulta molto doloroso vivere questo momento”. Abbiamo seguito la vicenda di Wanda Nara e di Mauro Icardi per tanto, forse troppo tempo. Un tira e molla infinito. L’amore che va, che torna. E quante speculazioni ci sono state nel corso del tempo: foto condivise sui social per smentire, mantenere le apparenze, soprattutto dopo quell’audio in cui la Nara raccontava della separazione. Che ora è ufficiale. Attraverso una storia su Instagram, ha messo fine a ogni indiscrezione, oltre che un punto alla sua storia d’amore con Icardi.

Wanda Nara e Mauro Icardi, è finita: l’annuncio della separazione su Instagram

L’esposizione mediatica, si sa, può causare innumerevoli problemi, soprattutto in concomitanza con situazioni delicate. E una separazione lo è di certo. Del resto abbiamo visto cosa è successo per tutta l’estate tra Francesco Totti e Ilary Blasi, e adesso è il momento di dire “addio” a un’altra delle coppie più seguite del mondo dello sport. Wanda Nara ha ufficializzato la separazione da Mauro Icardi.

Il matrimonio tra il calciatore e l’agente è finito spesso sui giornali di tutto il mondo. Eppure stavolta non ci troviamo di fronte a ricami, indiscrezioni o presunte illazioni. “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli“, ha scritto sul social.

La storia d’amore tra mille difficoltà

Mauro Icardi e Wanda Nara si sono conosciuti proprio sotto i riflettori. E la loro storia d’amore ha fatto il giro di tutto il mondo, dall’Europa al Sudamerica. Dopo il matrimonio con Maxi Lopez nel 2008 e la nascita dei loro tre figli, la Nara si è separata, fino a essersi innamorata proprio di Icardi. Le nozze nel 2014, l’arrivo delle figlie, Francesca e Isabella, e poi le prime crepe e le difficoltà, i presunti tradimenti. Il tutto è diventato “sfiancante” da sopportare.

Il castello è iniziato a cadere quando si sono diffusi alcuni “pettegolezzi” su una presunta relazione tra Mauro Icardi e China Suarez. Da allora le smentite sulla separazione sono state infinite – ed è stata definita pure come una eterna telenovela – fino a quando non è stato condiviso un audio che oggi risulta più vero che mai.

L’audio di Wanda Nara su Mauro Icardi: le voci sul divorzio

Durante il mese di agosto è arrivata la confessione della Nara, condivisa dal programma Los Angeles de la Mañana su America TV: “Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”. Non ci saranno ulteriori “puntate” di questa telenovela. L’amore si è spento, ed è arrivato il momento di andare avanti. Senza ulteriori pettegolezzi, per il bene dei figli.