Wanda Nara: “Ha la leucemia”, ricoverata d’urgenza in Argentina

Sempre più preoccupanti le notizie sullo stato di saluto di Wanda Nara, la showgirl-agente moglie del calciatore Mauro Icardi. Dopo l’annuncio del ricovero in ospedale per un malore, i media argentini parlano adesso di qualcosa di più grave. Si dice che Nara soffra di leucemia e che si stia sopponendo a dei controlli specialistici. Tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Wanda Nara, il rischio leucemia

La triste indiscrezione è stata rivelata dal giornalista e scrittore argentino Jorge Lanata, durante l’ultima puntata della trasmissione radiofonica Radio Mitre: “Wanda Nara ha la leucemia. Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto” ha affermato Lanata, aggiungendo che: “Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”.

Il giornalista dichiara di aver avuto conferma della notizia da tre diverse persone vicine alla showgirl e da fonti interne al Sanatorio De Los Arcos di Buenos Aires, l’ospedale dove Nara è stata ricoverata d’urgenza lo scorso mercoledì 12 luglio, in seguito a forti dolori addominali. Il ricovero è arrivato in seguito a risultati alterati dei controlli: “Aveva i globuli bianchi alti, con un valore superiore al normale. Inoltre, aveva la milza dilatata”, i particolari sono stati diffusi dal giornalista Guillermo Lobo di Telenoche.

Nelle scorse ore, la famiglia della showgirl argentina aveva rassicurato l’opinione pubblica: “Niente di grave, è solo un controllo di routine” aveva dichiarato il padre Andres Nara dopo le dimissioni dall’ospedale. Mentre la moglie, su Instagram, aveva fatto sapere che: “È stata dimessa nulla di grave”. Non è chiaro se la notizia della malattia fosse già nota o meno ai familiari di Nara e a lei stessa.

Wanda Nara resta in Argentina, Icardi con lei

Al momento Wanda Nara si trova in Argentina per girare la nuova edizione della versione sudamericana di MasterChef, di cui è conduttrice. Con lei a Buenos Aires anche il marito, il calciatore Mauro Icardi, con cui sembra essere tornato il sereno dopo una nuova profonda crisi di coppia – i due negli ultimi mesi sono più volte stati dati a un passo dal divorzio. Ma ogni problema sembra vano di fronte a notizie genere e, il canale Instagram Gossipame parla di un “Icardi molto angosciato”.

La coppia ha annullato le vacanze in programma e tutti gli impegni lavorativi. Wanda Nara e Icardi proprio in questi giorni si sarebbero dovuti recare a Ibiza assieme ai figli, per trascorrere qualche giorno di relax al mare prima di rientrare in Italia, dove a Milano la showgirl era attesa per lavoro e per un importante servizio fotografico. Al momento, la coppia resta a Buenos Aires e il ritorno in Europa è posticipato a data da definirsi.

Nessun commento da parte di Wanda Nara. Comprensibilmente, la donna di spettacolo è da qualche giorno assente dai social. Dalla diretta interessata non è arrivata alcuna dichiarazione sulle proprie condizioni di salute, né alcun commento è stato fatto al momento dal marito. Non resta che attendere, con tutto il rispetto e la cautela richieste da situazioni delicate come questa.