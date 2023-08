Wanda Nara, il padre scioccato e confuso: il racconto sulla malattia non quadra

Si infittisce il mistero sulla malattia di Wanda Nara: questa volta a parlare è il padre Andrés, che per la prima volta si è detto “scioccato e confuso” riguardo le condizioni di salute della figlia. Le dichiarazioni rilasciate dalla modella al giornalista Angel De Brito avrebbero gettato l’uomo nella disperazione, ma al contempo ha fatto delle rivelazioni di una certa gravità.

Wanda Nara, le rivelazioni del padre Andrés: “Non vuole curarsi”

Sono sempre più confuse le notizie riguardo le condizioni di salute di Wanda Nara. La modella solo qualche settimana fa è stata ricoverata d’urgenza in Argentina e nel giro di qualche ora tutto il mondo aveva una diagnosi. È stato il giornalista Jorge Lanata a diffondere l’indiscrezione che la showgirl avesse la leucemia: inizialmente la famiglia aveva smentito che le condizioni di Wanda fossero gravi, ma poi è arrivata la conferma della stessa Nara.

Su Instagram infatti si è lasciata andare a uno sfogo: non ha smentito quanto scritto sui giornali di tutto il mondo, senza però confermare che si trattasse effettivamente di leucemia e spiegando di essersi sottoposta a dei controlli e di aspettare l’esito di altri esami.

Nel frattempo il giornalista Angel De Brito solo qualche giorno fa aveva fatto delle rivelazioni importanti, confessando le precarie condizioni di salute della modella e raccontando le sue emozioni riguardo la diagnosi.

Adesso però a parlare è il padre di Wanda, Andrés, che di fronte alle dichiarazioni di De Brito è rimasto sconvolto. “Ho letto le sue dichiarazioni e mi ha scioccato. Sui social dice di stare bene e che non ha intenzione di fare alcun trattamento ma dopo tre giorni mi ritrovo a leggere tutto il suo racconto mentre faccio colazione e posso dire di essere preoccupato“, ha confessato in un’intervista.

Al giornalista Wanda ha rivelato che non sarebbe andata a Milano per le cure, ma che avrebbe seguito il marito Mauro Icardi, cosa che poi ha fatto, accompagnandolo a Istanbul: “Hanno deciso così mentre Valentino (il primogenito che ha avuto con Maxi Lopez, ndr) rimane a giocare al River. Maxi vorrebbe tenere tutti e tre i figli e portarli in Inghilterra da quel che so io. Però, lei non è d’accordo anche perché al principio non pensava che la sua situazione fosse così seria. Se invece realmente è sicura di ciò che dicono i risultati, la situazione è grave“.

Le parole di Wanda Nara a Angel De Brito: il racconto non quadra

La situazione al momento rimane confusa e solo Wanda Nara potrà sciogliere ogni dubbio sulle sue condizioni di salute, anche se per il momento – almeno sui social – appare serena a Istanbul, tra un tuffo in piscina e un allenamento in palestra.

Certo è che le parole della modella argentina riportate da Angel De Brito non sono confortanti: il giornalista ha fatto sapere che Nara sarebbe ancora sotto shock dopo aver ricevuto la diagnosi e che vorrebbe aspettare di tornare a Buenos Aires prima di rivelare al mondo la sua malattia.

“All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente”, avrebbe ammesso Wanda al giornalista.