In attesa di vederla sul piccolo schermo a Ballando con le stelle, Wanda Nara procede le cure per la sua malattia. La showgirl argentina ne ha parlato su Instagram, dove ha mostrato le immagini delle terapie che sta seguendo in Turchia.

Wanda Nara, le terapie mostrate su Instagram

Per la prima volta Wanda Nara si è mostrata mentre affronta le cure per la sua malattia: la showgirl da un lato ha ammesso di avere dei problemi di salute ma dall’altro non ha mai confermato la diagnosi di leucemia diffusa dalla stampa argentina.

Nel frattempo però, sebbene non siano stati sciolti del tutto i dubbi sulle sue condizioni, la moglie di Mauro Icardi ha mostrato ai suoi follower le immagini delle terapie che sta seguendo in Turchia, mentre un’infermiera effettua un prelievo dal suo braccio sinistro. E con l’occasione ha confessato le sue preoccupazioni: “La paura nell’attesa di un risultato, il timore che stia male qualcuno che ami. La vita è bella ma ha momenti grigi. Vedo sempre tutto, i lati negativi e quelli positivi”.

Un messaggio criptico – ma non troppo – velato da un certo ottimismo di Wanda, che continua a curarsi a Istanbul. Stando a quello che riportano i media argentini, la showgirl starebbe rispondendo bene alle cure: “I valori sono molto buoni. I medici sono rimasti sorpresi perché il farmaco si è rivelato migliore di quanto si aspettassero”.

Almeno per il momento, Wanda Nara ha scelto di non diffondere i dettagli della sua salute, affidando al giornalista Angel De Brito la verità. “Mi ha detto esattamente di quale malattia si tratta, ma non pronuncerò quella parola finché non lo farà lei. Mi ha detto che è ancora sotto shock”. De Brito aveva spiegato: “Della malattia parlerà pubblicamente quando sarà più serena e tornerà a Buenos Aires. Ma per ora è concentrata sulle sue cure e sulla sua famiglia”.

Wanda Nara, l’avventura a Ballando con le stelle

Nonostante la malattia e le cure da affrontare, Wanda Nara non ha voluto rinunciare a una bella sfida televisiva, partecipando alla prossima edizione di Ballando con le stelle, in onda da sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. “Quest’anno ci sarò anche io! Ci vediamo prestissimo a Roma. Nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo”, ha detto la procuratrice sportiva nel suo video di presentazione.

Non è la prima volta per Wanda sulla pista del talent show di Milly Carlucci: la conduttrice infatti l’aveva voluta fortemente come “Ballerina per una notte” nella scorsa edizione, riscuotendo un grande successo. E anche su Instagram la showgirl ha postato una serie di scatti con un abito da ballo decisamente sensuale, ricoperto di paillettes e una scollatura audace.

“Mi sto preparando per cose così nuove e diverse che non riuscirete a credere. L’ansia sta prendendo il sopravvento su di me”, ha scritto a corredo delle foto. Per Wanda non sarà facile affrontare questa sfida, ma ha già dimostrato di non avere nessuna intenzione di lasciarsi abbattere dalla malattia, combattendo con le unghie e con i denti sia sulla pista da ballo che nella vita.