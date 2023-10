È pronta per lanciarsi in una nuova sfida, quella di Ballando con le stelle: Wanda Nara si è confessata a tutto tondo a pochi giorni dall’inizio del dance show di Milly Carlucci, parlando ancora una volta della sua malattia e di come sta affrontando ogni giorno col sorriso, per lanciare un messaggio di positività ai suoi bambini.

Wanda Nara, tutto pronto per Ballando con le stelle: le sue condizioni

Dopo anni di serrato “corteggiamento” di Milly Carlucci, Wanda Nara ha deciso che questo era il momento di lanciarsi in una nuova avventura, quella di Ballando con le stelle: “Ho sempre avuto dei bambini piccoli con me, non potevo permettermi un impegno così serio”, ha confessato in una lunga intervista al settimanale Oggi, in cui ha parlato della sua malattia e di come sta affrontando questo momento – di certo molto complesso – della sua vita.

La showgirl argentina ha raccontato di aver accettato la sfida del dance show di Rai 1 soprattutto per trasmettere forza ai suoi figli. “C’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires e mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare. Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile“, ha spiegato al settimanale.

La procuratrice sportiva ha voluto raccontare il momento drammatico della scoperta della sua malattia e di come, per colpa della stampa e dei social, i figli hanno ricevuto la notizia della diagnosi prima di lei: “Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: ‘Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice‘”.

A diffondere la notizia che Wanda Nara fosse alle prese con la leucemia era stato il noto giornalista argentino Jorge Lanata. Una diagnosi tra l’altro mai confermata dalla showgirl, che si è sempre astenuta dal nominare apertamente la malattia contro cui sta combattendo da qualche mese a questa parte.

Gli attacchi degli hater e la sua risposta

Oltre a dover affrontare le cure, Wanda Nara ha dovuto fare i conti anche con gli hater, che da tempo la attaccano, soprattutto dopo l’annuncio della sua partecipazione a Ballando con le stelle.

“Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io”, ha sottolineato. “Non ho mai “giocato” con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono “inchiodata” a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo“.