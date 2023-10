Fino a oggi non aveva mai dichiarato apertamente di avere la leucemia, ma adesso è arrivato il momento per lei di scacciare ogni fantasma e affrontare la malattia: Wanda Nara ha confermato per la prima volta la diagnosi in una lunga intervista al Corriere della Sera, a poche ore dal debutto come ballerina a Ballando con le stelle.

Wanda Nara, arriva la conferma della leucemia

In ogni post riguardante la malattia e in ogni intervista rilasciata, fino a oggi Wanda Nara aveva accuratamente evitato di pronunciare la parola leucemia, come se fosse fin troppo doloroso dare un nome alla malattia che stava cambiando la sua vita.

Di fatto la stampa argentina lo scorso luglio ha subito spiattellato la notizia, quando ancora la stessa showgirl non aveva ricevuto i risultati dei suoi esami. Lo ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della sera, dove per la prima volta ha confermato quella diagnosi che fin dal primo momento le ha fatto paura.

“È stata una svolta totalmente imprevista – ha raccontato ai microfoni del giornale -. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita. Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante”.

La diagnosi per fortuna è stata precoce, cosa che le ha permesso di affrontare le conseguenze della malattia al meglio: “Rende tutto più gestibile. Ero molto stanca e dovendo fare un viaggio mi sono fatta delle analisi, senza un perché. Dopo l’esito sono stata ferma un paio di giorni. Ho dovuto capire la situazione. Ora cerco di viverla valorizzando di più ogni attimo della mia vita”.

Di certo non è stato un periodo facile, ma l’amore per i suoi cari è stato il motore di tutto: “Ho avuto i pensieri più brutti, soprattutto da mamma. Ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta: sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti, tipo domino”.

Wanda Nara pronta per Ballando con le stelle

Se da un lato sta cercando di affrontare al meglio la leucemia, dall’altro Wanda è pronta a lanciarsi anima e corpo in una nuova avventura televisiva, quella di Ballando con le stelle. “Sono coraggiosa. Il ballo non è il mio. Avevo paura ma Milly mi chiama all’inizio di ogni stagione, da quindici anni. La prima volta non ero ancora famosa in Italia. Ero appena arrivata a Catania. Ora ho deciso che era il momento di mettermi in gioco”, ha rivelato.

Una corte serrata quella di Milly Carlucci, che finalmente quest’anno è riuscita nel suo intento, portando la procuratrice sportiva a esibirsi sulla pista da ballo, anche se non ha mai studiato danza: “Ero negata: la maestra diceva di girarsi a destra e io mi giravo a sinistra. La faccio fare alle mie bambine però, che infatti sono felicissime di vedermi in pista. Ora, quando durante le prove mi capita di fare qualche presa, in aria, mando loro i video. A casa sono tutti molto orgogliosi“.