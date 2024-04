Rosanna Lodi è un personaggio televisivo italiano. La showgirl, infatti, ha preso parte all’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi, che presentava un cast mescolato tra protagonisti vip e nip. La naufraga ha una carriera ventennale in qualità di attrice e protagonista di show televisivi, come da lei stessa dichiarato sui suoi canali social ufficiali.

Rosanna Lodi, la carriera della naufraga dell’Isola dei Famosi 2024

Rosanna Lodi è nata il 2 dicembre 1979 in Romagna, terra che lei ama e di cui non perde occasione di raccontare le specialità culinarie con i suoi contenuti social e televisivi. La showgirl è originaria, in particolare, di Sant’Agata Bolognese, un paese da lei descritto come: “Famosissimo per tante cose, Nilla Pizzi, il nebbione che c’è perché non si vede niente e, naturalmente, per la sottoscritta”.

Poco è noto sulla formazione artistica di Rosanna Lodi e sui suoi esordi televisivi ma sul suo canale Instagram, che conta migliaia di followers, la concorrente dell’Isola dei famosi si descrive come: “Attrice e showgirl da 20 anni, pubblicità TV , teatro, executive chef e tanto altro”. Quindi l’attrice ha un passato professionale sia da attrice che da showgirl, ma porta avanti anche una carriera nel campo della cucina. Rosanna Lodi, infatti, ha raccontato di avere la passione per i fornelli e che il mattarello è uno dei suoi migliori amici.

L’attrice è bravissima a creare, soprattutto, la famosa pasta romagnola, conosciuta in tutto il mondo, come i ravioli, i tortellini e le lasagne. Proprio unendo la sua passione per i fornelli a quella per il mondo dello spettacolo, Rosanna Lodi è stata una protagonista di un programma di cucina. L’attrice, infatti, presentava le sue ricette e doti culinarie nel programma Chiacchere in cucina, in onda su 7Gold.

Nel 2024, inoltre, Rosanna Lodi è entrata a far parte del cast dell’Isola dei Famosi. La showgirl è arrivata sulla spiaggia solo alla quarta puntata e ha fatto il suo ingresso in coppia con Sonny Olumati. I due naufraghi, però, hanno vissuto la prima parte della loro esperienza nel reality show in modo nascosto su Playa Segreta. Rosanna Lodi e Sonny Olumati hanno dovuto cavarsela da soli, nascondendosi dal resto del gruppo.

Rosanna Lodi, vita privata

Rosanna Lodi racconta la sua vita privata attraverso dei contenuti condivisi sui social network. L’attrice è sposata con Gianpaolo Garagnani e la coppia ha avuto due figli. Nel periodo della pandemia, dovuta al Covid-19, Rosanna Lodi promuoveva l’obbligo di restare a casa con dei video divertenti in cui metteva le mani in pasta e preparava le sue sapienti ricette romagnole per tutti i suoi seguaci. L’attrice ha raccontato il suo carattere forte ma anche solare all’Isola dei famosi, affermando di essere una di quelle persone che porta sempre allegria: “A me piace far star bene le persone, farle ridere, sull’Isola voglio dimostrare che sono una persona estremamente forte e che voglio portare un pochino di quella leggerezza. Sono casinista, rompiscatole ed estremamente sincera, quindi, cari naufraghi se direte qualcosa che a me non va bene, io naturalmente ve lo farò notare, ve lo farò notare ben bene”.