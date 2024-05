Sondaggi Isola dei Famosi 2024, chi sarà eliminato stasera 13 maggio

Fonte: IPA "Isola dei Famosi 2024", i sondaggi sull'eliminato di stasera 13 maggio

Grande fermento per l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi che andrà in onda su Canale 5 stasera, 13 maggio, cercando di risollevare un’edizione fatta di grandi polemiche, esclusi, e ritiri anticipati. Il programma condotto da Valdimir Luxuria, nonostante gli ascolti più bassi del previsto, continua la sua programmazione. Tra dinamiche e qualche violazione del regolamento, stasera scopriremo chi verrà eliminato tra i tre naufraghi andati in nomination durante la scorsa puntata. A rischio Artur Dainese, Samuel Peron e Rosanna Lodi: scopriamo chi potrebbe dover lasciare il programma secondo i sondaggi.

Sondaggi “Isola dei Famosi”, l’eliminato del 13 maggio

La puntata che va in onda nella serata di lunedì 13 maggio, come da regolamento, vedrà l’eliminazione di uno dei naufraghi nominati dai compagni di viaggio durante la puntata precedente. A rischiare di dover tornare a casa, questa settimana, sono Artur Dainese, Samuel Peron e Rosanna Lodi.

Stando ai sondaggi, una proiezione online dei voti degli utenti che seguono il programma chiamati a rispondere alla domanda Chi vuoi salvare?, la scelta relativa a chi dovrà tornare in Italia pare essere abbastanza chiara.

Il sito Forumfree, da sempre molto ferrato quando si parla di queste dinamiche, ha riportato queste percentuali di risposta: meno in pericolo per una possibile eliminazione è Samuel Peron, votato alla salvezza dal 37,61% degli utenti. Al secondo posto troviamo poi Artur Dainese, con il 34,29% dei votanti pronto a volerlo vedere ancora in gara.

Meno votata, invece, è Rosanna Lodi: per lei, solo il 28,10% degli utenti si esposto nel volerla vedere salva in questo televoto. Una situazione piuttosto spigolosa per la naufraga, considerando che in settimana è stata una delle cause del provvedimento dello Spirito dell’Isola che ha penalizzato i naufraghi per via di un contatto con Greta Zuccarello, ballerina della squadra avversaria, con cui non avrebbe dovuto parlare secondo le ultime regole del programma. I naufraghi, poi, l’avevano nominata per via della sua permalosità, oltre che per alcune affermazioni e insinuazioni che sono piaciute poco ad alcuni componenti del gruppo in gara.

In ogni caso nulla è ancora deciso: le percentuali di voto sono davvero molto vicine tra di loro e per scoprire chi davvero dovrà lasciare l’avventura dell’Isola dovremo aspettare la puntata in onda stasera in prima serata su Canale 5.

Quando e dove vedere “Isola dei Famosi”

Questa sera l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi verrà trasmessa come di consueto su Canale5 dopo l’appuntamento con il tg satirico Striscia La Notizia. Il programma, oltre che in diretta, può essere seguito anche sulla piattaforma di streaming dedicata: la puntata rimane disponibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda per poterlo recuperare più comodamente.

Il reality, come sempre commentatissimo, vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni giorno raccoglie centinaia di opinioni. In studio, con Vladimir Luxuria, anche Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese, alla sua prima prova nel ruolo che ha preso con grande entusiasmo. Inviata speciale dalla Pampa è invece Elenoire Casalegno, nuovo ed entusiasta volto al posto di Alvin e che sta dimostrando di essere perfetta per questo compito.