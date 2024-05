Sondaggi Isola dei Famosi 2024, chi sarà eliminato stasera 19 maggio

Fonte: IPA Valentina Vezzali

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024 va in onda stasera dalle 21:30 su Canale 5. Ma chi sarà l’eliminato di questa puntata? Il reality condotto da Vladimir Luxuria va in onda la domenica e questa è una novità! Il cambio di programmazione potrebbe essere stato determinato dagli ascolti, non incredibili nelle ultime settimane nonostante le trovate della produzione. Ma scopriamo insieme cose dicono i sondaggi.

Sondaggi Isola 2024: chi sarà eliminato

In questa puntata domenicale dell’Isola dei Famosi 2024 sono cinque i naufraghi a rischio eliminazione: Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Samuel Peron e Valentina Vezzali. Il sito di sondaggi ForumFree mostra le percentuali di gradimento del pubblico e ci danno una buona panoramica di quale concorrente potrebbe dover lasciare il reality condotto da Vladimir Luxuria.

Alla domanda “chi vuoi salvare?” il 30% dei votanti ha scelto Samuel Peron 30%, che si aggiudicherebbe il titolo di più votato di questa settimana. Al secondo posto ci sarebbe Artur Dainese, con il 24%. Alvina Verecondi Scortecci dotterebbe invece circa il 20%, mentre, ad appena un punto percentuale di distanza, con il 19% si posizionerebbe Khady Gueye 19%.

La meno votata di stasera 19 maggio potrebbe dunque essere Valentina Vezzali, che con il 7% dei voti potrebbe dover lasciare l’Isola. La sportiva ha faticato ad entrare nelle dinamiche dei naufraghi, in un’edizione che comunque fatica a decollare nonostante l’aggiunta recente di nuovi concorrenti che avrebbero dovuto movimentare le situazione. In particolare Valentina Vezzali ha dovuto affrontare una settimana complicata. Attaccata a più riprese dal gruppo ora deve affrontare le conseguenze della nomination.

Cosa succede stasera 19 maggio all’Isola dei Famosi

Nell’ultima puntata abbiamo salutato Rosanna Lodi, eliminata al televoto. Allo stesso tempo, anche Joe Bastianich, ex volto iconico di Masterchef Italia, ha dovuto abbandonare il reality show di sopravvivenza, per motivi di salute. Cosa succede nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi: le anticipazioni.

Questo è un appuntamento “speciale” per l’Isola dei Famosi, che di solito va in onda al lunedì. Tuttavia, va in onda eccezionalmente alla domenica, e l’ennesimo cambio di palinsesto è anche un modo per “salvare” l’edizione condotta da Luxuria, e per far spazio al nuovo appuntamento di Canale5: domani 20 maggio 2024 va in onda Michelle Hunziker con Io Canto Family. Alla finale del programma non mancano poi molte settimane, quindi è molto difficile l’introduzione di un nuovo naufrago al posto di Joe Bastianich, che ha scelto di ritirarsi per motivi di salute. L’ultima infrazione, invece, è di Matilde Brandi, ed è stata la showgirl stessa a leggere il comunicato: “Dice che ho infranto il regolamento del programma. Lo spirito dell’isola è davvero arrabbiato perché le regole sono state infrante ancora una volta”.