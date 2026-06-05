Isola dei Famosi, è ufficiale: Selvaggia Lucarelli e Alvin confermati alla conduzione

IPA Selvaggia Lucarelli conduce L'Isola dei Famosi

Dopo settimane di indiscrezioni sul futuro del reality più wild della televisione italiana, è arrivata la conferma definitiva direttamente da Mediaset: “Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi“. Grandi cambiamenti in vista (e non solo alla conduzione).

Il comunicato ufficiale di Mediaset

L’ufficialità di Mediaset include qualche novità a proposito della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, a cominciare dalle registrazioni che “prenderanno il via a breve nelle Filippine“, non più in Honduras come ci eravamo abituati: la troupe e i naufraghi si trasferiranno a Caramoan, una cornice selvaggia e mozzafiato che farà da sfondo a una convivenza che si preannuncia durissima e focalizzata sulla sopravvivenza reale. Un bel cambiamento sulla falsariga di format amatissimi come Pechino Express e Temptation Island, considerato che finora il reality era stato trasmesso in diretta.

Ulteriori dettagli verranno resi noti nelle prossime settimane, intanto la rete precisa le ragioni che hanno spinto verso la scelta di Selvaggia Lucarelli alla conduzione: “La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo. Alvin, volto storico de L’Isola dei Famosi e presenza ormai profondamente legata all’identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format”.

Per accettare questa nuova avventura, la Lucarelli lascia dopo ben 10 anni la giuria di Ballando con le Stelle. Un addio che costringerà Milly Carlucci a correre ai ripari per trovare un sostituto che ne sia all’altezza.

Come cambia il regolamento

Ma se non c’è la diretta, come si decide chi torna a casa? La rivoluzione tocca anche il regolamento de L’Isola dei Famosi, a cominciare proprio dall’eliminazione del televoto. Le sorti dei naufraghi saranno decise esclusivamente attraverso tre vie: le dure prove fisiche che si susseguiranno a puntata per puntata, le nomination palesi e segrete tra concorrenti ed eventuali decisioni dirette della produzione. Resta l’Ultima Spiaggia, quel luogo lontano dall’Isola principale in cui gli eliminati possono sperare in una seconda chance.

Per evitare spoiler indesiderati in una trasmissione registrata, la produzione ha studiato un piano blindatissimo, tanto che nemmeno i concorrenti e gli addetti ai lavori conosceranno il nome del vincitore fino alla messa in onda dell’ultima puntata. In palio per il più abile o la più abile a sopravvivere c’è un montepremi di 100.000 euro, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza.

I primi papabili concorrenti

Come preannunciato da Mediaset, ulteriori dettagli saranno svelati nel corso dei prossimi mesi, ma intanto – come sempre accade – cominciano a rincorrersi le voci sui possibili concorrenti della nuova edizione dell’Isola.

Tra i primi nomi – salvo sorprese – dovrebbero essere confermati Zeudi Di Palma, ex Miss Italia ed ex volto del Grande Fratello, Francesco Chiofalo, sulla cresta dell’onda dopo la sua intervista a Belve, e Pierpaolo Pretelli, che dell’Isola ha già vestito i panni di inviato. Si vocifera anche di Pasquale Laricchia, idolo dei nostalgici dei primi reality, Caroline Tronelli, modella nota alle cronache rosa anche per essere stata con Stefano De Martino, e Raffaella Fico.