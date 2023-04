Luna Berlusconi, la nipote anticonformista di Silvio

Fonte: IPA Luna Berlusconi, chi è la nipote di Silvio

Libera, ribelle e anticonformista: lei è Luna Berlusconi, nipote di Silvio e figlia di suo fratello Paolo, classe 1975 e portatrice di un grandissimo talento che ha ereditato dalle abilità di famiglia. Pur condividendo il nome con i suoi tantissimi cugini, il suo modo di interpretare la vita è sempre stato completamente diverso. Preferisce infatti concedere interviste e partecipare agli eventi pubblici senza mai sottrarsi. Scopriamo di più sulla sua vita.

Chi è Luna Berlusconi

È nata a Milano il 2 agosto 1975, a Milano, ed è questa la città dove ha scelto di vivere. Con alle spalle un prestigioso percorso di studi in Marketing Management, è diventata produttrice e amministratore delegato di Due-B, fondata nel 2012. Ha così costruito le basi per una carriera imprenditoriale solida, sviluppata in gran parte a Roma, prima di tornare a Milano e rispondere al richiamo delle sue inclinazioni artistiche, soprattutto quello della pittura.

Ha quindi deciso di lasciare il mondo degli affari per dedicarsi completamente alle sue passioni, che porta avanti con grande determinazione. Ha così scelto di cambiare completamente vita e abbandonare il terreno sicuro che aveva battuto lei stessa. Della sua nuova strada aveva parlato anche al settimanale Oggi, a cui aveva raccontato alcuni particolari della sua sfera personale.

Luna Roberta Berlusconi ha inoltre studiato Storia dell’Arte a Roma, dov’è stata assistente di Gino De Dominicis: “Ho fatto di tutto: da pulire i pennelli a dipingere al posto suo. Purtroppo, dopo sei mesi, morì”. Ai lavori da pittrice, che mostra spesso sul suo canale Instagram ufficiale, affianca anche quelli di scultrice.

La vita privata, chi è il compagno

È nata dall’unione tra Paolo Berlusconi e Mariella Bocciardo, la prima moglie da cui ha avuto anche la figlia Alessia, nel 1971. Dopo il divorzio dei genitori, avvenuto quando lei aveva appena 5 anni, il padre Paolo ha sposato Antonia Rosa Costanzo, dalla quale ha avuto altri due figli: Davide Luigi, nel 1982, e Nicole Rose nel 1989. Luna è molto legata alla sua famiglia e in particolare a suo zio Silvio Berlusconi e a sua cugina Marina Berlusconi.

Ha alle spalle due matrimoni, il primo con l’imprenditore romano Antonio Cola, che ha sposato il 17 settembre 2000, ma il loro rapporto non è durato molto. Si è poi legata a Mattia Biagi, con cui ha avuto la prima figlia Rebecca e successivamente si è sposata di nuovo, con Edoardo Sylos Labini – nel 2012 – da cui ha avuto la secondogenita Luce. La coppia si è separata nel 2015. Della fine del suo matrimonio aveva parlato anche a Oggi: “In amore ho dato molto e ho sofferto tantissimo. Spesso ho ricevuto poco. Altre volte ho incontrato uomini straordinari che però volevano che gli cucinassi la cena. E io non sono così. Lavoro dieci ore al giorno, ho due figlie, sono impegnativa… La separazione rappresenta un fallimento che, però, bisogna affrontare con coraggio”.

Luna Berlusconi sarebbe ora legata al regista e attore Vittorio Vaccaro. Insieme, hanno deciso di tenere la loro relazione lontana dal clamore del gossip e concedono solo pochissime immagini sui social. Un po’ come si comporta con le sue opere d’arte, che è solita firmare unicamente con il suo nome “Luna”.