Chi è Vittorio Vaccaro, chef e marito di Luna Berlusconi

Una vita tra i fornelli, con la Sicilia nel cuore. Vittorio Vaccaro è uno chef, ma oltre ai fornelli c’è di più. Originario della provincia di Enna, Vaccaro ha sposato Luna Berlusconi, nipote di Silvio, nel luglio 2025 con una cerimonia intima e immersa nella natura. La stessa in cui la coppia ha deciso di vivere, lontano dai riflettori e da occhi indiscreti.

La carriera di Vittorio Vaccaro tra cucina e televisione

Classe 1980, Vittorio Vaccaro è nato a Calascibetta, piccolo borgo nel cuore della Sicilia, ed è proprio qui che ha coltivato la sua passione per la cucina. Un amore nato quando era ancora bambino, cresciuto insieme alla sorella respirando i profumi del bar-trattoria di proprietà dei genitori.

“Osservavo mio padre muoversi con naturalezza ai fornelli, i suoi gesti erano una danza precisa e istintiva, frutto di un talento innato per la cucina. Ancora oggi, durante le nostre lunghe telefonate, il cibo rimane il nostro argomento preferito, un continuo scambio di idee e creatività”, recita la sua biografia.

Una famiglia umile la sua, che gli ha trasmesso valori fondamentali come spirito di sacrificio, senso del dovere e rispetto, per i clienti come per il cibo stesso. Tutto questo, unito alla sua vocazione per la cucina, lo ha spinto a seguire un percorso in questo ambiente che lo ha portato anche in televisione, dove conduce programmi di successo come A casa cucina papà, Green table e Liguria a tavola (Food Network).

Oltre alla cucina, però, c’è di più nella carriera di Vittorio Vaccaro. Alle spalle ha anche diversi ruoli come attore, protagonista in film come Stand Against Violence e Nato a Xibet, quest’ultimo selezionato per il prestigioso premio David di Donatello nel 2020. Vaccaro ha lavorato anche come scrittore e regista, firmando produzioni teatrali, il documentario Wave, il mediometraggio Me.Dea e il cortometraggio Ultimo di Dio.

Lo chef ha scritto il libro La cucina è il teatro della vita ed è proprietario della Bettola Siciliana a Milano, insieme alla moglie Luna Berlusconi. “Un progetto culinario, un luogo accogliente dove ritrovare la tradizione del gusto siciliano attraverso una proposta che parla di amore per quella tavola che ha la forza di unire la gente attraverso il gusto autentico della materia prima”, così lo definisce.

Il matrimonio con Luna Berlusconi

Un amore semplice e autentico, proprio come la cucina che propongono nel loro ristorante. E proprio come il matrimonio che hanno celebrato nel luglio 2025, con una cerimonia intima e rivolta a pochi familiari e amici presso il comune di Piozzano, in provincia di Piacenza.

“Non servivano grandi palchi, luci o platee. Ci bastava quello che conta davvero: le persone che amiamo. Abbiamo scelto di dire ‘sì’ così, nel modo più nostro possibile. Con le nostre figlie accanto, con la nostra meravigliosa famiglia allargata, con chi c’è sempre stato, anche nei silenzi, anche nelle tempeste. Una festa piccola, ma piena. Piena di verità, di risate, di sguardi che parlano più delle parole. Abbiamo brindato all’amore, quello che costruisce, che tiene insieme, che sceglie ogni giorno. E lo abbiamo fatto circondati da casa, da calore, da radici. È stato tutto. È stato noi”, queste le sue parole su Instagram per celebrare l’evento.