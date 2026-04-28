Chi è Sauro Moretti, ex manager di Vittorio Sgarbi

IPA Vittorio Sgarbi

Per quasi trent’anni, Sauro Moretti è stato un’ombra silenziosa e un consigliere fidato per Vittorio Sgarbi, il manager con cui ha costruito gran parte del suo frenetico impero mediatico e politico. Dopo la fine di questo rapporto professionale, Moretti si occupa della sua agenzia, lavorando al fianco di Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte.

Il primo lavoro come infermiere

Romagnolo d’origine, Sauro Moretti porta con sé un passato lontano dai riflettori. La sua carriera è iniziata, infatti, come assistente sanitario, dedicandosi per dieci anni al sociale. Questa formazione da infermiere è rimasta nel suo DNA, tanto da definire il suo approccio protettivo verso Sgarbi, spesso descritto come quello di un “fratello maggiore” o un custode: “Io sono il suo uomo di riferimento e sono un infermiere. Si resta infermieri tutta la vita”, aveva detto in un’intervista.

Dopo la gavetta tra radio e televisioni locali, Moretti ha saputo trasformare la sua abilità nel “problem solving” in una professione di alto livello, diventando il braccio destro del critico d’arte.

Il sodalizio professionale con Vittorio Sgarbi

Vivere accanto a Vittorio Sgarbi significa accettare una realtà fatta di spostamenti rapidi e “personalità multiple”. Sauro Moretti per quasi trent’anni è stato al fianco del celebre critico d’arte, facendogli da manager e gestendo anche le situazioni più complesse. come i conti non pagati nei ristoranti o le intemperanze notturne.

“Con lui è un casino. C’è Sgarbi. Poi c’è Vittorio. Io avevo parlato con Vittorio, il mio amico. Ma gli altri due mi hanno mandato a fa****o. All’una del mattino uno potrebbe anche andare a dormire. Ma perché, se puoi tornare a casa a Roma da Milano entro le tre?”, si legge ancora in un’intervista a Il Foglio rilasciata nel 2018, che ha seguito Sgarbi per ventiquattro ore, all’epoca in cui era sindaco di Sutri.

Perché Moretti ha smesso di lavorare con Sgarbi?

Il lungo sodalizio professionale con Vittorio Sgarbi si è interrotto alla fine del 2023, in concomitanza con un periodo complicato per il critico d’arte. Quello che sembrava un legame indissolubile è finito davanti al Tribunale di Macerata per una causa di lavoro, in cui Moretti ha richiesto circa 21.000 euro per spettanze non pagate, arrivando a minacciare il pignoramento dei conti del Mart di Rovereto.

La fine del rapporto è stata vissuta con grande amarezza dall’ex manager: “Non ho mai litigato con Vittorio, avevo dei forti dissapori con il suo entourage. Detto questo, il mio licenziamento è stato improvviso. Sono stato malissimo. Mi sono sentito tradito come l’innamorato che torna a casa e trova la moglie a letto con un altro. Sul cellulare ho bloccato tutti, non ho più voluto parlare con nessuno”, ha dichiarato a Vanity Fair.

Risolte le questioni legali con un accordo transattivo nel gennaio 2025, Moretti ha sempre mantenuto una forma di rispetto per il passato comune: “I grandi amori possono anche finire. Lui mi ha dato tanto e, sono sicuro, che anche io gli ho dato tanto. Però sul passato mio e di Vittorio c’è un patto di riservatezza che voglio assolutamente rispettare”, si legge in un’intervista rilasciata a Sfoglia Roma.

“Sgarbi non c’è più. Lo Sgarbi che ho conosciuto io se n’è volato via: se ne sono andati la sua anima, il suo personaggio, la sua voglia di trasgredire, sedurre, vivere”, ha detto nel 2026, all’apice di un periodo nero per il critico d’arte, che affronta una grave depressione.

Il lavoro al fianco di Evelina Sgarbi

Nel 2026 Sauro Moretti si occupa della sua agenzia, la Moretti Management, e la sua cliente più nota è proprio Evelina Sgarbi, figlia del suo ex assistito. “La conosco da sempre, ci siamo visti tante volte fin da quando era piccola – ha spiegato -. Dopo aver lasciato Vittorio, è stata lei a contattarmi per chiedermi consigli. Voleva essere seguita da me. Ci ho pensato un po’ di mesi e poi mi son convinto”.

L’agenzia si occupa dei “rapporti con tutti i media e i contratti”, organizzando la sua presenza in TV (vedi programmi come Verissimo): “Lei mette oggi la stessa passione che aveva lui in passato nel difendere le proprie opinioni – ha detto -. Anche Evelina ha la stessa capacità nelle interviste di rispondere a tono, velocemente. Entrambi hanno un processore mentale velocissimo. Evelina ha 25 anni e, dopo il liceo, aveva iniziato a studiare moda e cultura ma poi ha dovuto interrompere. Ora ha ricominciato l’università studiando comunicazione e storia dell’arte, come il padre. Ha una grande sensibilità artistica. Ed è anche molto brava a scrivere”.