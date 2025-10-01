Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina preoccupata: “Penso non sia in sé”

Sia Evelina che la madre Barbara Hary sono preoccupate per Vittorio Sgarbi: la ragazza è convinta che il critico d'arte non sia in grado di pensare a sé

Non si placa la guerra tra Evelina Sgarbi e il padre Vittorio: dopo che il critico d’arte è apparso in pubblico per votare alle elezioni regionali delle Marche, la ragazza è intervenuta a Dentro la Notizia per chiarire la sua posizione sul delicato contenzioso che riguarda la sua famiglia.

Evelina Sgarbi preoccupata per il padre: le sue parole

È sempre più convinta che il padre non sia in grado di occuparsi dei suoi affari. L’ha detto senza troppi giri di parole Evelina Sgarbi che, in collegamento con Gianluigi Nuzzi a Dentro la Notizia, ha espresso tutta la sua preoccupazione. “Mio padre ha bisogno di qualcuno che possa amministrare le sue cose in modo giusto”, ha dichiarato la ragazza, sottolineando di non voler assumere lei il ruolo di amministratore di sostegno.

Le foto diffuse al seggio elettorale di San Severino Marche hanno avuto un certo impatto su Evelina: secondo lei – dopo la depressione che l’ha colpito con conseguente ricovero in ospedale – il critico d’arte non sarebbe più in grado di gestire da solo i suoi beni. “Queste fotografie non fanno altro che confermare quello che penso. Mi rattrista molto questa situazione che è diffamatoria per me, ma non fa passare bene neanche lui. Queste foto non mi sembrano molto rassicuranti, anzi. Mettono in luce il fatto che non sta bene”.

“Ho sempre avuto contatti diretti con mio padre, ora non lo sento da mesi. L’ultima volta ho discusso con il suo entourage. Mi sono state fatte accuse infondate, anche da mia sorella. Si cerca di buttare fango su di me. Sono osteggiata dalle persone intorno a lui”. La 25enne ha spiegato di non essere interessata a gestire il patrimonio del padre, ma che il suo obiettivo è che ci siano persone competenti ad affiancarlo.

“Penso che in questo momento non sia in sé e che evidentemente sia condizionato anche dall’esterno. Avrà fatto le sue valutazioni”.

Barbara Hary, la madre di Evelina dice la sua

Anche Barbara Hary, ex di Vittorio Sgarbi e madre di Evelina Sgarbi è intervenuta Dentro la Notizia: “Condivido la richiesta di mia figlia. Vittorio ha bisogno di cure, abbiamo visto che lui sta male, è sofferente e pensiamo che non sia curato nel modo giusto e non è in grado di essere come era prima”.

“Evelina non è manovrata da nessuno, è preoccupata da mesi per il padre”, ha spiegato la donna, che ha sottolineato come la figlia non sia più riuscita a mettersi in contatto con il critico d’arte. “Il suo telefono era gestito da altre persone; anche molti miei conoscenti non riuscivano più a mettersi in contatto con lui”.

Vittorio Sgarbi parla della depressione: la replica a Evelina

Vittorio Sgarbi ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua depressione: “Mi ha tolto i desideri. Non desideravo più nulla. Non avevo più voglia di vivere. E ho cominciato a rifiutare il cibo”. Il critico d’arte ha raccontato di essere arrivato a pesare 59 chili, e di aver vissuto in uno stato di apatia totale.

A stargli vicino la sorella Elisabetta e la compagna Sabrina Colle: “Mi ha salvato la vita. Con il suo amore. E adesso la sposo”. E non ha risparmiato critiche alla figlia Evelina: “Incomprensibile. Non ho capito bene perché l’abbia fatto, e che cosa voglia“. Ma del suo patrimonio non rimane più nulla: “I quadri sono moltissimi. Cinquecento. Ma non sono più miei. Sono della Fondazione Cavallini-Sgarbi. Me ne sono spossessato. Sono vincolati all’Italia. Non possono lasciare il nostro Paese. Non possono essere venduti, se non in blocco: cosa che mi pare piuttosto difficile”.