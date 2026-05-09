Grande Fratello Vip, le pagelle dell’8 maggio: le lacrime di Francesca Manzini (8), Ilary Blasi ride con la mosca in faccia (9)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

La puntata dell’8 maggio del Grande Fratello Vip ci regala scontri epici, ma anche lacrime ed emozioni forti. Francesca Manzini emoziona con le sue lacrime e una storia famigliare tutt’altro che semplice, mentre Antonella Elia e Alessandra Mussolini si confermano acerrime nemiche.

Antonella Elia e Alessandra Mussolini eterne nemiche. Voto: 6

Prima amiche, poi nemiche giurate: Alessandra Mussolini e Antonella Elia sono le protagoniste indiscusse di una puntata che si apre con uno scontro all’ultima accusa. La tensione fra le due è ormai alle stelle ed è impossibile non tifare per una o per l’altra.

“Ha un giudizio negativo anche sull’estetica e sui modi di fare”, dice la Mussolini, accusando Antonella Elia. “Lei ti viene addosso agitandosi per farti perdere la pazienza – le accuse della showgirl nei confronti dell’ex politica -. Provoca usando il corpo”.

Ilary Blasi con la mosca in faccia. Voto: 9

La vera forza di questo Grande Fratello Vip resta lei: Ilary Blasi. Spontanea, mai scontata e diretta, Ilary sa cogliere il punto e resta “una del popolo” come nessun altro. Battuta pronta e risata contagiosa, la presentatrice ha guidato la puntata con la sua consueta spontaneità.

Così prende in giro Raul Dumitras dopo l’esibizione di ballo e ride della parrucca indossata da Renato Biancardi. Non risparmia frecciatine ad Antonella Elia e Alessandra Mussolini, ma soprattutto si emoziona per Francesca Manzini.

Ilary detta il ritmo della trasmissione e non rende mai nulla noioso. E così quando una mosca si posa sul suo viso, a sorpresa, durante la diretta, scoppia a ridere, lasciandosi inquadrare dalla telecamera. “Ci sta una mosca e…ecco dove si va a posare!”, esclama. Impossibile non amarla!

Francesca Manzini e il confronto con la sorella Lilli (fra le lacrime). Voto: 8

Nei giorni scorsi Francesca Manzini aveva parlato del rapporto difficile con la sorella Lilli Manzini. Un legame segnato soprattutto dal dolore vissuto durante l’infanzia a causa della rottura fra i genitori e i lunghi silenzi in casa.

“Io ho sempre avuto bisogno di amore – aveva svelato agli altri concorrenti -, ma la mia non è stata una famiglia, non ho mai visto armonia. Io e papà ci vogliamo bene, ma non ci viviamo. Lui è felice così e io da figlia sono felice per lui. Mia sorella non la sento mai, lei sfogava tutto il suo stress su di me. C’è sempre stato amore e odio nei miei confronti”.

Durante la diretta Francesca ha raccontato la sua sofferenza a Ilary Blasi. “A me manca avere una sorella”, ha confessato, fra le lacrime. Poco dopo la conduttrice ha annunciato una sorpresa di Lilli, la sorella di Francesca. Nel videomessaggio inviato dalla doppiatrice è emerso l’amore, ma anche la sofferenza di entrambe.

“Sei tosta, è bello vederti lì – ha detto Lilli -. Tu hai tutto il diritto di raccontare quello che vuoi, anche parlando di me con persone che non conosco. Io sono molto altro, come lo sei tu: sei grande e forte. Sei una grande donna. Tu sai perfettamente che i nostri 14 anni di differenza pesano, ma io posso solo amarti. E mai farti del male: io ti difenderò sempre. Mi rimprovero una cosa, quella di non averti potuto vivere durante la tua adolescenza. La nostra è una famiglia scombinata, io ho scelto di vivere la mia vita sacrificando anche te, la parte più preziosa. Ricordati una cosa: la famiglia è amore a prescindere”.

Francesca Manzini si è commossa, ma ha comunque ribadito di essere stata ferita dal comportamento della sorella. “Ho imparato che non vanno contrastate le scelte, per questo io rispetto, ma ho il diritto di restarci male perché le cose devono avere il loro tempo”, ha affermato.

Adriana Volpe sotto accusa. Voto: 5

Arrivata al Grande Fratello Vip come super favorita, Adriana Volpe nel corso delle settimane ha perso terreno. Secondo molti la conduttrice si starebbe in qualche modo “nascondendo” per non finire in nomination e continuare la sua avventura nella casa, ma sottotono, senza prendere posizione o esprimersi.

Nel corso della diretta dell’8 maggio lo scontro con le altre concorrenti della casa del GF Vip è stato inevitabile. Mentre Alessandra Mussolini l’ha definita come una “valletta muta”, Francesca Manzini l’ha accusata di essere “falsa e subdola”.

“Io ho un altro tipo di carattere – ha detto riferendosi ad Antonella Elia e Alessandra Mussolini -. Cerco di trovare sempre un lato bello nelle cose e di evitare i problemi se ci sono. Caratterialmente io non riesco a infliggere, a etichettare, a iniettare il veleno, credo molto nella diplomazia”.

“Oggi Adriana si è trasformata nella comodina della casa – ha affermato Selvaggia Lucarelli, criticando la concorrente -. Non ha più parlato, si è chiusa nel silenzio tattico”. A difenderla ci ha pensato Marco Berry che nelle scorse settimane si è avvicinato moltissimo alla showgirl.

“Lei entra in punta di piedi, si spende poco alla volta, se questa è una colpa, allora è colpevole. Io sono felice di averla conosciuta”, ha affermato l’illusionista.

La speranza è che questo dibattito possa spingere Adriana Volpe a rimettersi in gioco, in qualche modo, tornando al centro della casa del Grande Fratello Vip da protagonista.

Un inizio è arrivato già in diretta quando Adriana ha prima scelto di replicare a Francesca Manzini, poi ha difeso la sua amicizia con la Elia.

“A Francesca dico che rimango senza parole, sono confusa, tu hai sempre l’immagine della buona poi però ci sono momenti che tiri dritto – ha affermato -. Tu non sei stata coerente con te stessa. Ho scoperto che quello che hai detto erano falsità riferendosi al fatto che eri single e poi ha detto di essere fidanzata. Tu dai della falsa a me, ma da che pulpito! Hai raccontato tante bugie Francesca..”

Riguardo l’amicizia con Antonella Elia ha invece rivelato: “Nel 2020 ho fatto questa edizione e ho visto dei confessionali che mi hanno fatto piangere, ho dovuto abbandonare la Casa e vedevo Antonella che piangeva, ci siamo perse negli ultimi mesi e ora ci siamo ritrovate”.