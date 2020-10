Chi è Gretel Coello, l’ex moglie di Paolo Brosio

editato in: da

Gretel Coello è l’ex moglie del giornalista Paolo Brosio: elegante, alta, bella e di origini cubane, di lei non si hanno molte notizie da quando, ormai qualche anno fa, ha abbondonato i riflettori. In passato, però, Gretel è stata una modella e ha lavorato in televisione per SkyMeteo come meteorina.

Nel corso degli anni, la modella cubana ha preferito salvaguardare la sua privacy, tanto che ha un profilo Instagram privato.

Gretel, dunque, è nota per essere stata la seconda moglie di Paolo Brosio, ex inviato del Tg4. Il loro matrimonio è durato per ben 4 anni, precisamente dal 2004 al 2008, periodo precedente alla svolta religiosa del giornalista.

I due sembravano essere una coppia molto affiatata, ma – purtroppo – la storia d’amore si è conclusa per un presunto tradimento da parte di lei che ha fatto soffrire enormemente il giornalista. A tal proposito, in una vecchia intervista del 2009 al quotidiano La Stampa, Paolo rilasciò alcune dichiarazioni al vetriolo dopo l’addio.

Mi sono fatto male con il divertimento: l’unica donna che ho amato mi umilia? E io mi vendico con decine di ragazze, senza neppur chiedere come si chiamano.

Gretel, dunque, ha lasciato nel cuore di Brosio una cicatrice profonda, che si è rimarginata soltanto dopo molto tempo. Infatti, Paolo ha ritrovato la serenità e il conforto grazie alla sua fede e – a detta del giornalista in una lunga intervista a Libero – le loro nozze sono state annullate: “Ho chiesto la grazia al Signore e alla Sacra Rota per l’annullamento. Ho vinto in appello, dunque posso risposarmi: sono libero. Se la Madonna vorrà, mi farà trovare la persona giusta”.

A un anno dalla loro rottura, Gretel ha ritrovato il sorriso e l’amore con Davide Cinotti. Una storia che sembrava un flirt passeggero e che invece si è rivelata importantissima: Gretel e Davide, infatti, hanno creato una famiglia e hanno cresciuto il loro splendido figlio di nome Ruben lontani dai riflettori, mentre Brosio continua la sua carriera televisiva di successo in attesa, forse, di entrare nella casa del GF Vip.