Chi è Dakota Fanning e quali sono i suoi film più famosi

Dakota Fanning è una delle attrici più famose della sua generazione. Un volto ben noto, quello dell’attrice statunitense, venuta al mondo nello Stato della Georgia il 23 febbraio 1994. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Dakota Fanning

Dakota Fanning ha sentito un impulso verso la recitazione fin da giovanissima. In questo è stata ampiamente sostenuta dai suoi genitori. Il suo esordio è avvenuto nel 2001con la commedia I gattoni. Il primo grande ruolo è però quello nel ruolo di Lucy nel film Mi chiamo Sam, al fianco di Sean Penn e Michelle Pfeiffer.

Parliamo ancora del 2001 e dunque di un esordio davvero esaltante. Così giovane eppure già candidata agli Screen Actors Guild Awars (la più giovane in nomination di sempre). Hollywood si rapidamente innamorata di lei e così nel 2002 prende parte a tre film e una serie Tv. Parliamo di Tutta colpa dell’amore, 24 ore e Hansel & Gretel. Sul fronte televisivo, invece, lo show che l’ha vista inserita nel cast era Taken, prodotta da Steven Spielberg.

Non si è mai fermata e ha saputo variare nel corso della sua carriera. Si pensi ad esempio ai progetti animati come Il mio vicino Tototo di Hayao Miyazaki, prodotto dal celebre Studio Ghibli. Nel 2004, ancora giovanissima, è al fianco di un altro grandissimo del cinema, Denzel Washington. Recita con lui nel thriller Man of fire. In seguito ha affiancato Robert De Niro in Nascosto nel buio. Ancora una volta Spielberg la sceglie, ma stavolta per il cinema e precisamente per La guerra dei mondi. Nel 2006 è invece la protagonista de La tela di Charlotte.

Il tempo passa e i ruoli cambiano, da Hounddog a Push, fino alla saga di Twilight, che la vede nei panni del vampiro Jane. Ritrova Kristen Stewart poi in The Runaways, per poi dedicarsi a film indipendenti, alla ricerca della giusta cifra stilistica. Un processo di crescita che la porta a esordire come regista con il cortometraggio Hello Apartment. Era il 2018 e ciò ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. Poco prima, inoltre, aveva anche esordito come modella per Jimmy Choo.

La ritroviamo poi anche in Ocean’s 8, sequel al femminile ambientato nel mondo di Ocean’s Eleven, ma soprattutto nel cast di C’era una volta a… Hollywood, di Quentin Tarantino. Negli anni non ha poi abbandonato la carriera da modella, apparendo su copertine di pregio, da Elle a Cosmopolitan, fino a Vogue.

L’ex attrice bambina è ancora alla ricerca del ruolo della vita, che possa spingerla agli Oscar ma, nel frattempo, ha collezionato svariati premi e nomination. Il suo ultimo film, a oggi, è The Watchers di Ishana Night Shyamalan, figlia del più famoso M. Night Shyamalan.

La sorella di Dakota Fanning

Dakota Fanning non è però l’unica attrice di casa. I genitori hanno sostenuto anche la sorella minore, Elle, nata nel 1998. Anche nel suo caso la carriera cinematografica ha avuto inizio molto presto. Ha infatti recitato in Mi chiamo Sam al fianco della sorella maggiore. Aveva appena tre anni all’uscita della pellicola.

Svariati i film di registi importanti cui ha preso parte, da Babel di Inarritu a Il curioso caso di Benjamin Button con Brad Pitt, diretto da David Fincher, fino a Super 8 di J.J. Abrams, The Neon Demon di Nicolas Winding Refn, L’inganno di Sofia Coppola e Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, tra gli altri.

Dakota Fanning, vita privata

Sappiamo che Dakota Fanning è figlia di Joy Arrington e Steven Fanning, che l’hanno cresciuta inizialmente in Georgia, insieme alle due sorelle minori. La carriera della giovane attrice ha però spinto l’intera famiglia a trasferirsi a Los Angeles, così da seguire il successo dell’allora interprete di appena 7 anni e di sua sorella Elle di tre. Diplomatasi nel 2011 presso la North Hollywood’s Campbell Hall Episcopal School fi Studio City, ha poi voltato pagina ed è volata a New York.

Qui ha frequentato la Gallatin School of Individualized Study della NY University, laureandosi nel 2014 in Studi sulle donne. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, sono due le relazioni note. Dal 2013 al 2016 è stata al fianco del modello Jamie Strachan. Dal 2017 ha poi trovato l’amore con Henry Frye. I due sono felicemente fidanzati ancora oggi, ma preferiscono tutelare il proprio rapporto, evitando le luci dei riflettori.