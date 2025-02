Damiano David pestato a sangue: la verità nel video

Damiano David con il viso tumefatto e sanguinante: è il make up del video del nuovo singolo da solista "Next Summer"

Fonte: IPA Damiano David sul set del video del singolo "Next Summer"

Delle foto di Damiano David, con un taglio sul labbro e sullo zigomo e un occhio nero sono state pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram e riprese immediatamente sul web. Il cantante sembra essere stato pestato a sangue.

In realtà, è solo make up per il video del nuovo singolo in uscita venerdì 28 febbraio, alle 14, Next Summer, ballad intima e introspettiva che arriva dopo Silverlines, pubblicato il 27 settembre e Born with a Broken Heart uscito il 29 ottobre.

Altri tre singoli (Next Summer, Voices e The Bruise) erano stati presentati da Damiano in anteprima durante il suo concerto di debutto al Poisson Rouge di New York, il 29 ottobre 2024.

Parlando del pezzo, il cantante ha spiegato: “A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare”.

Di certo, problemi di cuore Damiano non ne ha da una gran pezzo, considerato lo stuolo di ammiratrici, famose e non che lo circondando e la bella Dove Cameron, che gli è accanto dall’anno scorso e non perde occasione per dichiaragli il suo amore e la sua stima come artista.

Bellissimo, talentuosissimo e amato da tutte: quanta fortuna -meritata- e strada ha fatto, questo ragazzo, da quel di Bravetta(Roma)…