Andrea Delogu, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli all’anteprima: tre modi diversi di indossare il total black

Andrea Delogu, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli sul red carpet

Il total black continua a essere uno dei codici più amati dalle star perché permette di giocare con silhouette, tessuti e personalità senza mai risultare banale. All’anteprima di Innamorarsi e altre pessime idee, Andrea Delogu, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli hanno dimostrato proprio questo: partire dallo stesso colore per arrivare a tre risultati completamente diversi.

Ilenia Pastorelli, il completo maschile diventa irresistibilmente sensuale

Se c’è qualcuno capace di rendere seducente anche il più rigoroso dei completi sartoriali, quella è Ilenia Pastorelli. Per l’anteprima l’attrice ha scelto una delle tendenze più amate degli ultimi anni: il tailoring oversize ispirato al guardaroba maschile.

Il suo look ruota attorno a una maxi giacca nera dalla costruzione morbida, con spalle importanti ma non eccessive, indossata sopra pantaloni ampi che sfiorano il pavimento. Un completo apparentemente minimale, quasi austero, che però cambia completamente registro grazie al top indossato sotto.

La scollatura profonda lascia intravedere un inserto sheer nero, leggerissimo e trasparente, che crea un raffinato gioco di vedo-non-vedo. È proprio questo dettaglio a spezzare la severità dell’insieme, introducendo una componente sensuale senza mai risultare eccessiva. Il risultato è quello di un look che gioca sui contrasti: maschile e femminile, strutturato e impalpabile, rigoroso e provocante. Una formula che funziona particolarmente bene su Ilenia, da sempre amante di uno stile contemporaneo e leggermente rock.

Tra le tre, è probabilmente la proposta più fashion e internazionale: un look che potrebbe tranquillamente sfilare fuori da una Fashion Week senza perdere un grammo della sua efficacia.

Andrea Delogu, il fascino del completo nero passa dai dettagli

Anche Andrea Delogu sceglie il total black, ma lo interpreta in maniera completamente diversa. Dove la Pastorelli punta sull’effetto power suit contemporaneo, la conduttrice e scrittrice preferisce una versione più morbida, raffinata e profondamente personale.

La base è ancora una volta un completo sartoriale nero composto da blazer e pantaloni fluidi. La differenza, però, sta nel modo in cui viene indossato. La Delogu lascia la giacca aperta, creando movimento e leggerezza, e sotto sceglie un top in raso nero con delicati dettagli in pizzo.

La lucentezza del satin dialoga con le finiture lingerie del bordo in pizzo, regalando profondità a un outfit che, sulla carta, potrebbe apparire essenziale. È la dimostrazione perfetta di come il nero non sia mai semplicemente nero: basta alternare superfici opache, tessuti fluidi e texture differenti per ottenere un risultato sofisticato.

A catturare l’attenzione sono poi gli accessori. Ai piedi spuntano sandali metallici dorati che illuminano il look e creano un contrasto prezioso con la palette scura. Un dettaglio piccolo ma determinante, che impedisce all’insieme di apparire troppo severo.

E poi ci sono loro, i capelli color rame che da anni rappresentano una firma stilistica di Andrea Delogu. La lunga ponytail ondulata, lucida e scenografica, aggiunge energia e personalità all’outfit, diventando quasi un accessorio a tutti gli effetti.

Ema Stokholma sceglie il tubino nero e dimostra che i classici non passano mai di moda

Se Ilenia e Andrea giocano con il linguaggio del tailoring, Ema Stokholma percorre una strada completamente diversa e si affida a uno dei grandi classici del guardaroba femminile: il tubino nero.

La speaker radiofonica e conduttrice arriva all’anteprima con un mini dress aderente che valorizza la silhouette senza risultare eccessivo. La linea è pulita, essenziale, ma arricchita da una serie di dettagli capaci di fare la differenza.

Lo scollo a cuore addolcisce la costruzione dell’abito e mette in risalto il décolleté, mentre le spalline larghe regalano struttura e carattere. A rendere il vestito ancora più interessante sono i bottoni gioiello dorati che percorrono la parte frontale come piccoli punti luce.

Sono proprio questi elementi metallici a creare il filo conduttore dell’intero look. Ema Stokholma li riprende infatti nelle scarpe, scegliendo décolleté dorate dalla punta affilata che aggiungono un tocco glamour e rendono l’insieme più luminoso.