Amici, le pagelle della diciottesima puntata: Ilenia Pastorelli travolgente (8), Pettinelli spietata (5)

La diciottesima puntata di Amici 25 è andata in scena su Canale 5 fra esibizioni emozionanti, ma anche tante polemiche. A guidare lo show, ancora una volta, Maria De Filippi, che per questo appuntamento ha scelto di portare in studio tre ospiti d’eccezione: Marcello Sacchetta, celebre ballerino, il cantante Alex Britti e l’attrice Ilenia Pastorelli. Quest’ultima è stata la grande sorpresa della puntata, guadagnandosi il rispetto del pubblico e dimostrando un talento che potrebbe essere sfruttato al Serale, regalandole il ruolo di giudice.

Ilenia Pastorelli è travolgente. Voto: 8

Ilenia Pastorelli è stata senza dubbio la grande sorpresa di questa puntata di Amici 2026. Chiamata a giudicare le esibizioni dei concorrenti, l’attrice ed ex protagonista del Grande Fratello ha catalizzato da subito l’attenzione del pubblico. Subito dopo il suo ingresso in studio Ilenia ha svelato di essere molto agitata, rivolgendosi al pubblico e a Maria De Filippi con la sua consueta ironia e sincerità.

Battuta pronta, ma anche grandissima sensibilità, la Pastorelli ha commentato le esibizioni dei cantanti e dei ballerini. “Io non ci sento, vado solo di pancia”, ha confidato ad Anna Pettinelli che non era d’accordo con un suo giudizio, strappando una risata. La sua comicità si distingue per l’autenticità, mai forzata, ma sempre ben calibrata, con battute improvvisate che hanno dato vita a momenti di grande freschezza e creatività. Il risultato? Ilenia Pastorelli sarebbe perfetta come giudice! Buona la prima!

Anna Pettinelli è spietata (forse troppo). Voto: 5

Implacabile e decisamente spietata, Anna Pettinelli continua a distinguersi per i suoi giudizi particolarmente severi…spesso a tutti i costi. Essere duri va bene, così come essere sinceri, ma a volte è necessario usare un certo tatto e soprattutto muovere delle critiche che siano costruttive.

Anna Pettinelli si conferma anche nella diciottesima puntata come un professore che non ha paura di dire la sua, ma spesso sembra voler andare contro i suoi colleghi solo per il piacere di farlo. O per una dinamica ormai avviata da cui fatica ad uscire. Per questo boccia l’esibizione di Angie, non concedendole la maglia del Serale, e rifiuta persino una seconda possibilità, negando una nuova performance come proposto da Lorella Cuccarini.

E il suo atteggiamento inflessibile finisce per innervosire la collega. Non va meglio con Rudy Zerbi con cui, già nei giorni scorsi, si era scontrata, per via dei suoi giudizi particolarmente rigidi. E se Amici deve essere un laboratorio in cui i talenti possano essere coltivati, quella di Anna non sembra affatto la strada giusta da intraprendere.

Rudy Zerbi e le liti continue con la Pettinelli. Voto: 6

L’atteggiamento di Anna Pettinelli finisce per penalizzare anche Rudy Zerbi che si ritrova incastrato in continui battibecchi e litigi che sembrano non portare lontano. La polemica resta sterile e la lite continua fra i professori mette in secondo piano i concorrenti che patiscono queste discussioni che rubano spazio ed energie.

Alessandra Celentano “assente”. Voto: 5

Le liti fra i professori di canto, che vanno ormai avanti da settimane, hanno finito per mettere in ombra anche gli altri professori. Così Alessandra Celentano, sempre al centro dell’attenzione per i suoi giudizi e per la sua severità, sembra scomparire in studio. Parla poco e lascia che a farlo siano soprattutto le esibizioni dei suoi allievi. Una scelta, forse, strategica, ma avremmo voluto sentire di più la sua presenza nella trasmissione, considerandola un valore aggiunto per Amici.

Le esibizioni di canto: standing ovation per Lorenzo

Spazio, come sempre, alle esibizioni degli allievi. Caterina ha scelto di cantare Sant’allegria, ma, nonostante l’emozione, non ha convinto la Pettinelli. Diverso il giudizio di Alex Britti che invece si è complimentato con la cantante. Lorenzo ha invece cantato Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari e il pubblico gli ha regalato una splendida standing ovation.

Angie si è esibita sulle note di Sei bellissima, mentre Riccardo ha cantato Un mondo a parte. Entrambi non hanno conquistato Anna Pettinelli che ha trovato difetti nelle esibizioni. In seguito è stata la volta di Gard con il brano Arriverà dei Modà e di Opi con Sincero di Salmo.

Le esibizioni di ballo: Giulia emoziona Veronica Peparini

Le esibizioni di ballo sono state invece giudicate da Marcello Sacchetta, volto storico di Amici. Alessandra Celentano ha presentato la new entry Nicola che ha stregato tutti, conquistando i complimenti del giudice. Ottimi giudizi pure per Kiara e per Giulia che ha emozionato la sua insegnate Veronica Peparini. Infine hanno ballato Antonio (in un passo a due) e Simone.

Maria De Filippi vera regina di Amici. Voto: 9

Maria De Filippi si conferma ancora una volta la grande regina di Amici, una conduttrice che sa fare la differenza grazie soprattutto alla sua capacità di equilibrare autorità e dolcezza in modo magistrale. Maria sa dare una direzione precisa allo show, senza mai mollare le redini e con grande maestria. Al tempo stesso ha la capacità di creare un’atmosfera intima e familiare grazie al suo modo di fare rassicurante e materno.

La conduttrice di Amici è capace di comprendere ogni singolo concorrente senza mai risultare invadente. Riesce a trasmettere empatia in ogni suo gesto e parola, facendo sentire tutti i ragazzi sotto la sua ala protettrice. Ha un modo delicato di entrare in contatto con le emozioni dei partecipanti, sia nei momenti più difficili che in quelli di spensieratezza, rendendo ogni situazione speciale. La sua capacità di essere rassicurante permette a tutti di esprimersi senza paura di essere giudicati, creando così un ambiente più sereno.

La sua attenzione ai dettagli e il suo sguardo sempre pronto a cogliere ogni sfumatura emotiva hanno reso anche questa puntata unica, consentendole di mettere in luce non solo il talento dei concorrenti, ma anche il loro carattere. Da Lorenzo, che in Maria ha trovato un sostegno contro la timidezza, ad Angie, che regala, sotto consiglio della presentatrice, il suo cerchietto alla Pettinelli, tutti fanno riferimento a lei per lasciare emergere un lato più profondo e vero.

