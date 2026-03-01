Anticipazioni Amici del 1 marzo: classifica e ospiti. Anna Pettinelli boccia tutti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Pettinelli

Manca ormai pochissimo al serale di Amici di Maria De Filippi e la tensione cresce. Cosa accadrà nella puntata del 1 marzo? Secondo le prime anticipazioni i concorrenti continueranno a esibirsi nella speranza di conquistare la maglia dorata. A metterli in difficoltà però ci saranno le scelte di alcuni professori, in particolare di Anna Pettinelli.

Le anticipazioni di Amici del 1 marzo: gli ospiti di Maria De Filippi

La fase finale di Amici è sempre più vicina, ma non tutti gli allievi della scuola potranno accedere al serale. I posti sono davvero pochi e, secondo quanto svelato dalle registrazioni, Anna Pettinelli sarà piuttosto dura con i ragazzi, pronunciando diversi “no” e affermando che renderà complicato l’ingresso alla fase successiva a molti concorrenti.

Per quanto riguarda gli ospiti in studio arriveranno Irene Grandi e Don Joe, celebre produttore discografico. A loro sarà affidato il compito di fare da giudici nelle esibizioni di canto. Per quanto riguarda il ballo invece arriveranno Giorgio Madia e Francesca Bernabini.

Ospite musicale Bresh che lo scorso anno aveva debuttato a Sanremo con la canzone La tana del granchio. In studio arriverà inoltre Giusy Buscemi per presentare la fiction Vanina – Un vicequestore a Catania.

La classifica di ballo e canto (spoiler)

Come già accaduto nella puntata precedente, domenica 1 marzo ad Amici non si esibiranno tutti gli allievi. Saranno i professori a scegliere chi dovrà cantare e ballare.

Di seguito la classifica di canto:

Elena;

Lorenzo;

Caterina;

Opi;

Gard.

Di seguito la classifica di ballo:

Nicola;

Antonio;

Simone;

Giulia.

Cosa succederà nella puntata di Amici del 1 marzo

Cosa succederà nella puntata del 1 marzo? Prima di tutto scopriremo nuovi concorrenti del serale. Dopo Alex ed Emiliano, nella categoria dei ballerini, e Michele ed Angie in quella dei cantanti, altri due allievi sono finalmente riusciti ad ottenere tre sì, accedendo dunque alla fase finale della trasmissione.

Si tratta di Nicola, ballerino che fa parte della squadra di Alessandra Celentano, e Gard, che appartiene al team di Anna Pettinelli. Non è andata bene invece ad Elena e Opi, ma anche a Plasma che è stato scelto dai suoi compagni per presentarsi di fronte ai professori.

Elena e Plasma non sono infatti riusciti a convincere Anna Pettinelli che li ha bocciati. Opi ha invece ricevuto un “no” sia da Lorella Cuccarini che da Rudy Zerbi. La Pettinelli ha poi chiarito che non dirà più un solo “sì” sino a quando non avrà al Serale i suoi allievi, affermando, di fatto che ostacolerà l’accesso degli altri concorrenti.

Dove e quando vedere Amici di Maria De Filippi

L’appuntamento è per domenica 1 marzo alle 14.00 su Canale 5 con una nuova puntata di Amici, da seguire live oppure in streaming su Mediaset Infinity. Questa volta il programma di Maria De Filippi avrà un arduo compito. Dovrà infatti sfidare la lunga maratona di Domenica In come di consueto dedicata al Festival di Sanremo 2026.