Amici verso il Serale: le anticipazioni, ospiti e la rivoluzione sulle squadre

Amici verso il Serale è la puntata che svela i segreti del Serale dello show fra nuove regole e ospiti speciali.

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IPA Maria De Filippi

Il 15 marzo arriva Amici, verso il Serale, l’appuntamento speciale dedicato all’inizio di una nuova fase dello show di Maria De Filippi, quella in onda in prima serata. L’attesa è tanta così come i cambiamenti introdotti nella gara che vedrà ballerini e cantanti sfidarsi per conquistare l’ambita coppa della trasmissione.

Amici verso il Serale, le anticipazioni della puntata del 15 marzo

La puntata speciale intitolata Amici verso il Serale andrà in onda alle 14:00 su Canale 5 e sarà l’occasione per ripercorrere i mesi trascorsi nella scuola e le sfide affrontate dai 17 allievi ammessi alla fase successiva. Non ci saranno eliminazioni né nuove sfide: al centro di tutto ci sarà il racconto che ha portato ogni concorrente a guadagnarsi il Serale.

Secondo le ultime anticipazioni non mancano le tensioni tra i professori. Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini si scontreranno con Anna Pettinelli, ritenuta troppo indulgente nei giudizi verso i propri allievi. Un clima che promette scintille già nella prima puntata del Serale, fissata per sabato 21 marzo. Le tre squadre che si sfideranno sono già state definite e rappresentano una fra le novità introdotte da Maria De Filippi.

Quest’anno infatti i 10 cantanti e i 7 ballerini del Serale verranno divisi in tre gruppi seguiti da coppie di professori: Rudy Zerbi con Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini con Veronica Peparini, e Anna Pettinelli con Emanuel Lo. La distribuzione esatta degli allievi tra i tre team potrebbe essere svelata proprio durante lo speciale di domenica oppure nella prima serata del 21 marzo.

Le squadre del Serale di Amici dunque saranno:

Lorella Cuccarini e Veronica Peparini con Angie, Lorenzo, Michele, Simone e Alex.

con Angie, Lorenzo, Michele, Simone e Alex. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con Caterina, Elena, Plasma, Riccardo, Antonio, Emiliano e Nicola.

con Caterina, Elena, Plasma, Riccardo, Antonio, Emiliano e Nicola. Anna Pettinelli ed Emanuel Lo con Gard, Opi, Valentina, Alessio e Kiara.

Gli ospiti

La puntata del 15 marzo non sarà solamente un emozionante viaggio nel passato. Il programma ha già anticipato la presenza di ospiti speciali, senza però rivelarne ufficialmente i nomi. Sui canali social di Amici 25 è stato pubblicato un video teaser con alcuni artisti ripresi di spalle, lasciando al pubblico il piacere dell’indovinello.

Analizzando gli indizi i nomi più accreditati sono quelli di quattro ex allievi del talent di Maria De Filippi che hanno appena calcato il palco di Sanremo 2026. Si tratterebbe della coppia formata da LDA e Aka 7even, al Festival di Carlo Conti con il brano Poesie clandestine, Enrico Nigiotti che ha conquistato l’Ariston con la canzone Ogni volta che non so volare, e Mara Sattei in gara nella kermesse con Le cose che non sai di me. Se le ipotesi venissero confermate, lo speciale si trasformerebbe in una vera reunion sanremese di ex Amici — un passaggio simbolico e perfetto tra le storie dei ragazzi di oggi e i successi di chi è già uscito da quella scuola per conquistare la musica italiana.

Dove vedere Amici verso il Serale

Amici – Verso il Serale va in onda domenica 15 marzo 2026 dalle 14.00 alle 16.00 su Canale 5. Per chi non riuscisse a seguirlo in televisione, la puntata sarà disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset accessibile da smartphone, tablet e smart tv.