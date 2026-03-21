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IPA Il Serale di Amici 25, prima puntata: le anticipazioni

Ha inizio il Serale di Amici 25, ovvero la porzione decisamente più seguita del talent di Maria De Filippi. Un totale di 17 allievi in gara, pronti a sfidarsi per il trionfo e, soprattutto, una vetrina in chiave lavorativa. Perché lo studio Mediaset è soltanto il primo step.

Tre squadre, giurati d’eccezione annunciati con largo anticipo e importanti ospiti. Ecco tutto quello che sappiamo in merito alla prima puntata di sabato 21 marzo 2026.

Amici 25, le anticipazioni della puntata del 21 marzo

Grande attesa per la prima puntata del Serale di Amici 25, che ha visto Maria De Filippi presentare la giuria straordinaria che è riuscita a mettere insieme quest’anno. Quattro nomi eccellenti, che strizzano l’occhio al pubblico del talent, in tutte le sue varietà.

Iniziamo con un beniamino del programma, oltre che celebre cantautore e personaggio televisivo ormai a tutto tondo: Cristiano Malgioglio. Promette già un’ampia serie di meme e, di certo, saprà intrattenere tutti. Spazio poi a Gigi D’Alessio, sul quale evidentemente Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare in maniera netta. Insieme a Elena D’Amario, lui rappresenta la componente più tecnica e meno scenica della giuria.

C’è però uno slot vacante, che molti ritenevano potesse essere occupato da Alessandro Cattelan. C’è invece Amadeus, che torna ancora una volta ad Amici. Qualcuno suggeriva un suo potenziale passo indietro nei confronti della Rai, magari nel 2027 ma, di fatto, non ci sarebbe alcuna opzione da escludere nel suo futuro. Se dovesse decidere di lasciare il Nove, non sarebbe così folle pensare anche a un nuovo show su Canale 5.

Ipotesi a parte, quale sarà il ruolo di Cattelan? Maria De Filippi gli cederà le redini per un po’, facendogli condurre un gioco tra professori e giudici.

Gli ospiti

Tornando a parlare di graditi ritorni, l’ospite cardine della prima puntata del Serale di Amici 25 è Annalisa. Acclamata come al solito, proporrà il suo show con la nuova hit lanciata ovunque: Canzone Estiva. Sono stati poi invitati i comici Pio e Amedeo, pronti a festeggiare 25 anni di carriera, sempre l’uno al fianco dell’altro, con uno show a tema: Stanno tutti invitati. Un quarto di secolo per loro e anche per il talent. Hanno dunque scelto di portare in studio una torta per festeggiare insieme con Maria De Filippi.

Le squadre del Serale

Tre le squadre, così divise:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano – Elena, Riccardo, Plasma e Caterina per il canto, Emiliano, Nicola e Antonio per il ballo;

Emanuel Lo e Anna Pettinelli – Gard, Opi e Valentina per il canto, Kiara e Alessio per il ballo;

Veronica Peparini e Lorella Cuccarini – Michele, Angie e Lorenzo per il canto, Alex e Simone per il ballo.

Dove vedere il Serale di Amici

Il Serale di Amici 2025 va in onda sabato 21 marzo 2026, a partire dalle ore 21:20, su Canale 5. Chi non avesse modo di seguirlo in televisione, potrà approfittare dell’app Mediaset Infinity, così come della piattaforma. L’intera puntata sarà disponibile on demand e, dunque, recuperabile in un secondo momento, a seconda delle proprie esigenze tramite ogni dispositivo: smartphone, tablet, computer o smart Tv.