Serale Amici 25, le anticipazioni del 4 aprile: ospiti, giudici e chi è stato eliminato

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IPA Maria De Filippi

Il 4 aprile torna il Serale di Amici 25 con una nuova puntata ricca di colpi di scena, sfide, ma anche momenti divertenti e tanti ospiti. La gara è ormai entrata nel vivo e gli alunni della scuola di Maria De Filippi sono pronti ad esibirsi di fronte ai giudici fra coreografie e

Amici 25, le anticipazioni della puntata del 4 aprile

L’appuntamento per la terza puntata del Serale di Amici 25 è alle 21.30 su Canale 5. A condurre, come di consueto, ci sarà Maria De Filippi, affiancata dai quattro giudici scelti dalla presentatrice: Amadeus, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario.

Secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv nella prima manche si sfideranno la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Al termine della sfida Angie è finita al ballottaggio, Caterina si è esibita contro Lorenzo, mentre Alex ha sfidato Nicola. La seconda manche ha avuto come protagonisti Anna Pettinelli ed Emanuel Lo contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A vincere è stata la squadra della Pettinelli e sono finiti al ballottaggio Emiliano, Caterina e Riccardo.

La terza manche ha visto Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Nuovamente a vincere è stato il team della Pettinelli. Fra i momenti più emozionanti quello del guanto di sfida fra Gard e Plasma sull’intonazione che in settimana aveva causato non poche polemiche.

Emozionante anche l’esibizione di Riccardo che ha cantato una canzone dedicata a sua madre. Alla fine ballottaggio sono finiti Plasma, Nicola ed Elena.

Immancabili gli scontri fra i giudici. Ormai è chiaro che fra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli non scorre buon sangue. Sin dalla prima puntata infatti il giudice e la professoressa si erano scontrati e i botta e risposta sono continuati anche nella seconda puntata.

“Non incontro Anna prima di registrare Amici, noi e i professori abbiamo camerini separati e non ci vediamo prima – ha rivelato Gigi -. Secondo me la cosa di non farci incontrare è voluta: così succede tutto in onda e i confronti sono spontanei”. E sulla lite più dura con Anna Pettinelli ha raccontato: “Con lei sono stato toccato sul vivo. Non potevo non reagire. Non mi puoi parlare genericamente di sbavature, non puoi insegnare ad un cantante cos’è l’intonazione. Poi, certo, in ogni performance ci possono essere delle imprecisioni. Come quando vai a fare le analisi del sangue: c’è chi ha il colesterolo alto, chi i trigliceridi… Qualcosa si trova sempre”.

Gli ospiti

Ospite musicale della terza serata del Serale di Amici 25, Tommaso Paradiso pronto ad esibirsi sulle note de I Romantici, il suo nuovo singolo. Attesissimo l’arrivo di Elisabetta Canalis e Nicola Maupas, mentre il momento comico è stato affidato a Enrico Brignano, protagonista di un monologo divertente che riguarda anche i giudici del programma.

Presente, come sempre, Alessandro Cattelan che quest’anno ha guadagnato uno spazio in cui propone il suo gioco Password che coinvolge i giudici e i professori della trasmissione.

Chi è l’eliminato della terza puntata del Serale di Amici 25 (SPOILER)

Chi è stato eliminato nella terza puntata del Serale di Amici 25? A lasciare il programma è stata Valentina. La cantante è arrivata al ballottaggio finale contro Plasma, Angie e Caterina. Il pubblico ha potuto ascoltare in questa sfida gli inediti dei concorrenti. Plasma, che si aspettava di essere eliminato dalla gara, ha affermato di non essersi “sentito centrato”.