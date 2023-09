“Un posto al sole”: qual è e dove si trova l’ospedale della serie

Fonte: IPA Miriam Condurro, tra i protagonisti di "Un posto al sole"

Sono quasi trent’anni ormai che, prima di cena, i protagonisti di Un posto al sole tengono gli italiani incollati allo schermo. Tre decenni di avvincente trama che vede incastrarsi alla perfezione storie d’amore, drammi familiari e concrete questioni sociali. Tra le fiction tricolore, Un posto al sole (sui social conosciuta con l’hashtag #upa) è quella più fedele alla realtà, cui si affida per calendario, notizie e soprattutto location, compreso il famoso ospedale San Filippo.

Il vero ospedale di Un posto al sole

Fedele e attenta riproduzione della realtà: questo il paradigma su cui si basano le ricostruzioni delle location di Un posto al sole. L’ospedale San Filippo, dove si svolgono numerose scene della soap, giunta ormai alla sua 28esima stagione, si trova davvero a Napoli, nel quartiere residenziale di Posillipo, posto su una collina affacciata sul Golfo, che fa da cornice all’intera serie. Seppur, naturalmente, gli ambienti ospedalieri non sono occupati dalla troupe televisiva, ma fedelmente riprodotti nel centro di produzione degli studi Rai di Napoli.

Tutte le location di Un posto al sole

Quasi tutte le vicende dei protagonisti di Un posto al sole, si svolgono all’interno del suggestivo condominio chiamato Palazzo Palladini, splendida villa appartenuta agli omonimi conti, che domina la collina di Posillipo. Magnifico edificio che esiste davvero, e sul serio vanta un affaccio diretto sul mare di Posillipo, il vero nome, però, è Villa Volpicelli. La villa viene aperta solo e appositamente per le riprese dello show. Seppur nelle prime due stagioni, il palazzo delle riprese esterne era un altro: Villa Rocca Matilde, conosciuta in città anche come Villa Lauro o Villa Pierce.

Non tutti i personaggi di Un posto al sole vivono all’interno del grande palazzo, Marina ha una casa tutta sua. Una lussuosa e a dir poco spaziosa villa che esiste sul serio e si trova a Quarto, comune della provincia di Napoli. Dopo Palazzo Palladini, la location principale della fiction è il Caffè Vulcano che, a differenza della villa però, non è un luogo che esiste davvero (seppur bar dallo stesso nome non manchino a Napoli). Il locale è creato ad hoc negli studi della Rai a Fuorigrotta, sempre a Napoli.

Napoli: terra di sole, di mare… e di fiction

Un posto al sole non è l’unica serie televisiva italiana ad essere ambientata nell’affascinante capoluogo campano. Tra gli affollati vicoli e gli incredibili paesaggi di Napoli hanno preso vita anche le toccanti storie dei ragazzi di Mare Fuori; i drammi, tristemente reali, di Gomorra e le appassionati vicende de L’amica geniale, la fiction tratta dall’omonimo bestseller dell’autrice senza volto Elena Ferrante.

Dove vedere Un posto al sole

Un posto al sole è una produzione Rai Fiction e va in onda, dal lunedì al venerdì, in questo periodo a partire dalle 20.50 (prima c’è lo speciale dedicato al Festival di Venezia 2023) su Rai 3. Le puntata sono visibili contemporaneamente anche online, su RaiPlay, sia sul sito che sull’app disponibile per smartphone e tablet. Su RaiPlay è possibile recuperare anche tutte le puntate passate.