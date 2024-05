Alessandro Tersigni lascia Il Paradiso delle Signore 9. Chi sostituisce Vittorio nella serie

Fonte: IPA Alessandro Tersigni è Vittorio Conti ne Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore perde il suo pilastro: Vittorio Conti. Alessandro Tersigni ha deciso di lasciare la popolare soap di Rai 1, dove era presente fin dalla prima puntata, quando andava ancora in prima serata con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. Un addio che in realtà era nell’aria già da un po’ di tempo (dalla scorsa stagione Tersigni si è allontanato per brevi periodi per recitare altrove come nella fiction Cuori) e che ora diventa decisamente effettivo. Anche se, va precisato, non è escluso un ritorno in futuro, come già accaduto ad altri personaggi (come ad esempio Gloria Radulescu che presta il volto a Marta Guarnieri, ex moglie di Vittorio Conti).

Vittorio Conti lascia Il Paradiso delle Signore: c’è già il sostituto

Vittorio Conti non sarà presente nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore, le cui riprese inizieranno a breve a Roma. Il pubblicitario e imprenditore ha deciso di scappare insieme all’amata Matilde di Sant’Erasmo, denunciata dal marito Tancredi per adulterio.

Nelle nuove puntate della soap in onda a partire dal prossimo settembre, sempre su Rai1, il grande magazzino finirà nelle mani di Roberto Landi e Marcello Barbieri, che avranno l’arduo compito di sostituire una figura poliedrica e versatile come quella di Vittorio Conti. Senza dimenticare che dovranno fronteggiare il temibile Umberto Guarnieri, pronto a tutto per favorire la sua Galleria Milano Moda.

Perché Alessandro Tersigni ha lasciato Il Paradiso delle Signore

Alessandro Tersigni ha rivelato a La Vita in Diretta di Alberto Matano il motivo che l’ha spinto a lasciare Il Paradiso della Signore dopo tanti anni: “Abbiamo fatto tante cose insieme a Vittorio. Abbiamo raccontato tanto e credo che sia arrivato il momento per Vittorio di prendersi una pausa, per dare la possibilità agli altri attori di continuare Il Paradiso delle Signore perché è una fiction bellissima, ma anche per non eccedere, per non arrivare a non raccontare niente. Ho preso la decisione di allontanarmi almeno per una stagione, che è la prossima”.

L’attore non sarà presente nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore ma potrebbe tornare in quella successiva: la serie è molto seguita e amata, è venduta in ben settanta Paesi, e potrebbe continuare senza problemi ancora a lungo. Ricordando la sua esperienza sul set Tersigni ha ammesso: “È stato un bel viaggio, otto stagioni, è stato un sogno a occhi aperti. È stata un’esperienza fantastica, un viaggio lunghissimo accompagnato da tante persone bellissime, che mi hanno portato a essere amato dal grande pubblico italiano. Non solo, la serie è venduta in 70 Paesi nel mondo, quindi è una cosa straordinaria. Oggi c’è stata l’ultima puntata. Il personaggio è andato via. Vittorio Conti è fuggito con la sua amata Matilde“.

Lontano da Vittorio Conti e da Il Paradiso delle Signore Alessandro Tersigni è pronto a dedicarsi a nuovi progetti lavorativi (che per ora restano top secret) ma anche alla sua famiglia. Dalla moglie Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici oggi insegnante di gyrotonic, l’attore ha avuto i piccoli Filippo (2017) e Zoe (2022). “Sono un papà che dà l’anima e che ha paura di tutte le emozioni e le delusioni che i bambini affronteranno in futuro. Ogni tanto mi alzo di notte per accertarmi che i miei figli respirino ancora”, ha confidato una volta.