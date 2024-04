La Rappresentante di Lista, testo e significato di Paradiso, il nuovo singolo

Fonte: IPA La Rappresentante di Lista

La Rappresentante di Lista è tornata, e ha tutta l’intenzione di stupire ancora una volta. Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina pubblica Paradiso, un nuovo singolo. Una sorpresa gradita per i fan, che dopo averli visti ospiti sul palco di Sanremo nella serata delle cover al fianco di Annalisa, ora possono riassaporare la loro musica con un nuovo, brillante, brano.

La Rappresentante di Lista, significato di “Paradiso”

La Rappresentante di Lista è un duo difficile da dimenticare. Creatore di brani come Amare, certificata disco di Platino e Ciao Ciao, che di dischi di Platino ne ha ricevuti 4, ora il duo torna con Paradiso, disponibile sulle piattaforme da venerdì 19 aprile 2024.

La canzone è stata registrata tra gli Indigo Studios di Palermo e lo Studio 13 di Londra, ma è anche stata scritta in parte a Brooklyn. Nel pezzo, in cui La Rappresentate di Lista richiama sonorità dal sapore anni ’90, viene raccontato il peso delle relazioni sulle nostre vite, in negativo e in positivo. Relazioni che a volte hanno un impatto sulla nostra emotività attraversando fiumi, costruendo ponti, incontrando e affermando resistenze. Un testo che sviscera un turbinio di sensazioni differenti, ma che vengono messe sullo stesso piano, coesistendo nella nostra testa.

L’invito, però, è quello di fare un giro in quella testa, perché c’è “una giostra incantevole” e di rovinare la festa rompendo gli schemi. Un testo in pieno stile del duo, che apre un nuovo capitolo della la loro carriera, già molto fiorente considerando quattro album in studio, un romanzo e le due partecipazioni in gara a Sanremo. Ora l’obiettivo è il live, con dieci date nei club di tutta Italia.

La Rappresentante di Lista, testo di “Paradiso”

Mi è sembrato il paradiso

Ho paura che mi hai ucciso

Volevo solo l’amore

tu mi hai riempito la bocca, la bocca di te

Se sono silo parole parole

Potevi darti da fare un po’ di più

Come diceva mia madre

Non mi dovevo fidare di te

Non mi basta

Certe volte capita che

Devi rovinare la festa

Pugni in tasca

Una soluzione non c’è

Fatti un giro nella mia testa

e che cosa c’è

Una giostra incantevole

Certe storie da favola con te

Una foto immutabile con te

Ho giocato una partita

Ci ho puntato la mia vita

Volevo farmi del male

Tu mi hai portato in un mondo che è fatto di te

Ma non mi basta restare a guardare

Posso provare a ricominciare

Me lo diceva una scuola

Questa ragazza può fare strada

Non mi basta

Certe volte capita che

Devi rovinare la festa

Pugni in tasca

Una soluzione non c’è

Fatti un giro nella mia testa

e che cosa c’è

Una giostra incantevole

Certe storie da favola per te

Una foto immutabile nel tempo che passa

Non mi basta

Certe volte capita che

Devi rovinare la festa

Pugni in tasca

Una soluzione non c’è

Fatti un giro nella mia testa

Fatti un giro nella mia testa

Fatti un giro nella mia testa

Fatti un giro nella mia testa