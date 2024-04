Camilla, testo e significato del nuovo singolo di Tancredi

Fonte: IPA Tancredi

Tra le stelle nascenti che hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi impossibile non aver notato il talento di Tancredi, ragazzo classe 2001 che dalla fine del suo percorso all’interno del talent ha macinato grandi successi musicali. L’ultimo è Camilla, un brano che ripercorre la vita di una ragazza in una Milano notturna.

“Camilla”, significato della canzone di Tancredi

Disponibile a partire dal 12 aprile, Camilla è l’ultimo singolo di Tancredi. Una canzone che regala un punto di svolta nella sua carriera, perché indaga nuove sonorità. Tancredi, dopo la sua avventura all’interno della scuola di Amici, in cui ha pubblicato la hit Las Vegas certificata doppio platino, ha continuato il suo viaggio all’interno del mondo della musica portandosi a casa grandi soddisfazioni, come la possibilità di sentire Isole nella colonna sonora alla serie Netflix Di4ri.

Poi, la partecipazione a Sanremo Giovani 2023 con il brano Perle, che però non gli ha permesso di rientrare tra i cantanti che hanno calcato il palco del teatro Ariston. Nonostante questo, Tancredi continua a scrivere, produrre, questa volta esplorando il mondo della musica elettronica.

Prodotto dallo stesso Tancredi con Giordano Colombo e CELO, Camilla unisce le vite di diverse persone conosciute dal cantante, dando vita a Camilla, una ragazza che entra nella Milano notturna. Una storia che mixa le difficoltà della ragazza in una vita gatta di università e indipendenza, con la frenesia che arriva nella notte, in cui tutto può succedere.

“Camilla” testo della canzone di Tancredi

(One, two, three, go!)

Camilla è una brava ragazza

Balla la techno sotto cassa

Sette giorni su sette aspetta

L’alba in un club

Sotto le luci rosse ma,

Ma l’effetto che fa

Camilla è una brava ragazza

Sta in affitto in Zona Navigli

È salita per laurearsi

Gli esami non riesce a darli

La sera fa sempre tardi

Coi suoi non vuole parlarci

Più

Quante volte l’ha detto mai più

Così ingenua e bugiarda

Con quei modi affascinanti

Non amavo i tuoi rimpianti

Se lo chiedi a tutti quanti

Camilla è una brava ragazza

Balla la techno sotto cassa

Sette giorni su sette aspetta

L’alba in un club

Sotto le luci rosse ma,

Ma l’effetto che fa

Camilla è una brava ragazza (Camilla è una brava ragazza)

Aspetta solo che le salga (Aspetta solo che le salga)

La notte sogna di scappare da questa città

L’ha detto a tutti ma alla fine poi non se ne va

Camilla è una brava ragazza

Moi pour toujours

Balla da sola dopo il conto shore

Passa da un popo a un locale più chic

Finisce tutto e si fa l’autostop

Parla con lui della sua depressione

Ma non gli dice nemmeno il suo nome

Torna alle cinque non vede mai il sole

Deve smaltire l’ennesima hungover

Mai più, mai più, mai più

Dice che è stanca non ce la fa più

Grida che domani la smette con tutto

Ma poi la sera è di nuovo nel loop

Coi quei modi affascinanti

Non amavo i tuoi rimpianti

Se lo chiedi a tutti quanti

Camilla è una brava ragazza

Balla la techno sotto cassa

Sette giorni su sette aspetta

L’alba in un club

Sotto le luci rosse ma,

Ma l’effetto che fa

Che fa, che fa

Camilla è una brava raga –

Balla la techno –

Sette giorni su sette

Sotto le luci ma,

Ma che effetto fa

Camilla è una brava ragazza