Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Parla Camilla: “È molto deluso”

Carlo va avanti imperturbabile mentre combatte il cancro e cerca di mantenere salda la Monarchia che sotto il suo regno appare più debole che mai. Al suo fianco ha un aiuto prezioso in Camilla che ha piacevolmente stupito tutti con la sua energia e la sua disponibilità. La Regina consorte durante la visita in Irlanda del Nord ha parlato ancora una volta della salute del marito, dando aggiornamento promettenti, anche se ha spiegato che il Re “è molto deluso“. E vediamone il perché.

Camilla dà aggiornamenti sulle condizioni di salute di Carlo

Camilla è stata impegnata in un breve viaggio, ovviamente da sola, in Irlanda del Nord. Carlo, malato di cancro, come è noto non prende parte a nessun impegno esterno a Buckingham Palace, dove comunque prosegue con le attività istituzionali. Se è vero, come riportano alcune fonti vicine a Palazzo, che il Re teme di finire come il suo amico, Ian Farquhar, morto solo in casa, le sue paure sono infondate, almeno fino a che Camilla sarà al suo fianco.

Durante il suo viaggio, la Regina ha parlato con diverse persone e naturalmente tutti le hanno chiesto della salute di Carlo. Camilla è stata molto disponibile e ha dato degli importanti quanto rassicuranti aggiornamenti. A Belfast infatti si è fermata a dare un’occhiata ad alcuni negozi alimentari a conduzione familiare e in particolare si è fermata all’Arcadia Delicatessen dove ha parlato brevemente della salute di suo marito con la commessa Brenda Robb che le ha dato un biglietto di auguri per il Re.

Fonte: Getty Images

Così, Camilla le ha risposto molto gentilmente che Carlo “sta andando bene”, anche se, a quanto pare, non è un paziente molto disciplinato, ma lei “lo mette in riga”. La Regina consorte ha poi aggiunto che il Sovrano “è molto deluso”, ma non per come stanno andando le cure, quanto piuttosto del fatto che i medici gli hanno proibito di viaggiare. Infatti, come ha sottolineato Camilla, “avrebbe voluto essere lì”, anche per gustarsi di persona il pane con le uvette, gli involtini di manzo e verdure e il Madeira ghiacciato.

La Regina ha detto che li avrebbe portati al marito da assaggiare, ma poi ha cambiato idea perché intendeva assaggiare queste specialità durante il viaggio di ritorno.

Dopo questa sosta tra i negozi tipici, che Camilla adora insieme ai mercatini, è rientrata al Castello di Hillsborough, che è la residenza ufficiale per i membri della famiglia reale britannica mentre si trovavano in Irlanda del Nord, e lì il suo ente di beneficenza The Queen’s Reading Room ha ospitato l’evento dedicato ai poeti del luogo in occasione della Giornata mondiale della poesia.

Carlo dà udienza a Palazzo

Fonte: IPA

Mentre Camilla si gode la sua pausa irlandese, l’instancabile Carlo tiene ben tre udienze private a Buckingham Palace dopo aver lasciato la sua residenza di Clarence House in auto dove è stato fotografato, serio ma apparentemente in buona forma. È probabile che trascorra il weekend a Sandringham nel Norfolk dove si presume venga raggiunto dalla moglie.