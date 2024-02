Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo è tornato a Londra insieme a Camilla dopo una settimana trascorsa a Sandringham. Sono state scattate alcune foto alle Loro Maestà mentre rientravano a Clarence House e l’aspetto del Sovrano non è dei migliori.

Carlo e Camilla sono rientrati a Londra martedì 13 febbraio. I Sovrani sono stati fotografati sul sedile posteriore della loro auto mentre si recavano a Clarence House. Si presume che il Re sia tornato nella capitale per sottoporsi ai trattamenti contro il cancro. Sebbene Buckingham Palace abbia messo al corrente i sudditi della malattia di Carlo, non ha specificato di che tipo di tumore si tratti. Si è limitato a dire che è trattabile, perché è stato diagnosticato in tempo, proprio grazie all’intervento alla prostata cui si è sottoposto alla fine di gennaio.

Complici la pioggia e i vetri dell’auto, Carlo è però apparso provato. Il viso stanco, gli occhi spenti, le labbra paonazze, le foto mostrano un Re provato. È probabile che sia semplicemente stanco, ma l’impressione che si ha è quella di una persona sfinita, le cure non devono essere semplici da affrontare. Anche se il Re si è sforzato di sorridere e di salutare con la mano la gente in strada.

Al suo fianco c’è sempre Camilla che ha un ruolo fondamentale di sostegno al marito e al Sovrano. Infatti, la Regina consorte, insieme a William, si è assunta parte dei compiti del Re. Ma innanzitutto intende aiutarlo a superare la malattia. Anche lei comunque è apparsa piuttosto stanca e seria.

La coppia regale è tornata a Londra da Sadringham in elicottero e poi è stata accompagnata in auto, dove sono state scattate le foto, a Clarence House, la loro residenza ufficiale nella capitale. Il Palazzo non fornisce dettagli sulla sua permanenza. Di certo, però, il Re continuerà a portare avanti gli impegni istituzionali da casa, come gli incontri settimanali col Primo Ministro.

Harry si è rifiutato di stare nella stessa stanza con Camilla

Invece sono stati rivelati alcuni particolari della visita di Harry al padre. La giornalista Petronella Wyatt ha raccontato che il Principe ha chiesto di parlare da solo con Carlo e avrebbe espressamente affermato di non gradire la presenza di Camilla durante il colloquio col Re. “Harry, ho sentito, preferiva non essere nella stessa stanza con la sua matrigna quando parlava col Re della sua diagnosi di cancro”.

Non è improbabile che le cose si siano svolte in questo modo, visto che tra Harry e Camilla non corre buon sangue. Nella sua autobiografia, Spare, il Duca del Sussex fa a pezzi la matrigna definendola “una persona cattiva“. E molti dei dissapori tra lui e Carlo, nascono proprio dal rifiuto che Harry ha nei confronti della matrigna.