Carlo ha un cancro, lo ha annunciato Buckingham Palace lunedì 5 febbraio. Il Re è positivo e si sta già curando, la diagnosi è arrivata in tempo e il tumore è trattabile. Ma Harry si è precipitato a Londra dopo la telefonata del padre che però se ne va a Sandringham.

William parla del cancro di Carlo

William è pronto a parlare del cancro che ha colpito suo padre. Oggi, 7 febbraio, torna ai doveri pubblici e secondo indiscrezioni da Buckingham Palace, durante il discorso al gala per la raccolta fondi London Air Ambulance a Londra è previsto che faccia accenno alla malattia del Re, ringraziando tutti coloro che gli hanno manifestato affetto.

Carlo ha bisogno della sua famiglia

Harry è arrivato a Londra il 6 febbraio, da solo. Meghan Markle non è con lui, è rimasta a Los Angeles coi figli, Archie e Lilibet. E forse è stato meglio così, ulteriori tensioni in famiglia non erano proprio il caso. Comunque, dopo il colloquio con Harry, Carlo è comparso a sorpresa in pubblico con Camilla. È infatti uscito in auto da Clarence House ed è sembrato sereno e tranquillo. Evidentemente il colloquio col secondogenito è andato bene e questo ha rasserenato gli animi.

Di certo, Carlo ha accanto a sé tutta la sua famiglia, pronto a sostenerlo anche nei doveri della Corona. Infatti, il Re non potrà partecipare a nessun evento esterno nei prossimi mesi, a causa delle cure cui deve sottoporsi per il tumore.

William torna al lavoro, malgrado Kate Middleton sia ancora convalescente e non ristabilita, anche se Kensington Palace non fornisce ulteriori dettagli.

Poi, oltre alla Principessa Anna e appena si sarà ripreso dal viaggio di Stato anche Edoardo e sua moglie Sophie, sono state richiamate ai doveri di Corte Beatrice ed Eugenia di York, le figlie di Andrea e di Sarah Ferguson che sta lottando anche lei contro un cancro.

Malgrado questo dispiegamento di forze, è probabile che la Famiglia Reale non riuscirà a mantenere fede a tutti gli impegni in agenda e allo stesso tempo non potrà sostenere tutte le associazioni benefiche. Soprattutto in considerazione del fatto che Kate fino a dopo Pasqua non potrà uscire di casa. Si spera che almeno possa seguire in smart working alcuni dei suoi progetti.

Carlo e Camilla a Sandringham

Intanto Carlo e Camilla hanno lasciato Londra in elicottero per recarsi nella loro residenza di Sandringham, un luogo molto amato dal Re dove cercherà rifugio e tranquillità per proseguire con le cure e starsene lontano da profezie e maledizioni che lo vogliono morto prima del previsto.

In aggiornamento