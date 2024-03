Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Harry torna a Londra

Carlo prosegue con coraggio ed energia le cure contro il cancro. Buckingham Palace ha annunciato che il Re sarà presente alla messa di Pasqua con Camilla e il resto della Famiglia Reale, tranne Kate Middleton, William e i bambini, per ovvi motivi. Harry chiaramente starà a Montecito con Meghan Markle. Ma ha stabilito la data in cui farà ritorno a Londra, ossia il prossimo 8 maggio. E non è chiaro se vedrà il padre. Ma procediamo con ordine.

Carlo, come sta

Se le condizioni di salute di Kate Middleton preoccupano il mondo, Carlo sembra affrontare meglio il tumore. Sua Maestà non ha mai avuto bisogno di essere lontano dalla scena pubblica durante le cure. È riuscito a mantenere fede ai suoi impegni istituzionali, incontrando a Palazzo il Primo Ministro settimanalmente e altri funzionari. Inoltre, lo abbiamo visto più volte durante gli spostamenti tra Clarence House, Buckingham Palace e il Norfolk. Mentre a Sandringham si è fatto fotografare in più di un’occasione con Camilla alla messa domenicale. E il Palazzo ha confermato che sarà presente alla funzione di Pasqua.

Persone vicino a lui hanno affermato che Carlo è impaziente di tornare al lavoro a tempo pieno e per questo, come ha dichiarato il nipote Peter Phillips, si sente frustrato nell’essere limitato.

Ovviamente i medici gli hanno proibito di partecipare a eventi con molte persone, per evitare il rischio di contagi e naturalmente per evitare che si stanchi. Per questo anche alla messa di Pasqua nella cappella di San Giorgio saranno presenti meno fedeli.

Harry, quando torna a Londra

Nel frattempo Harry ha deciso di tornare a Londra. Sarà per l’8 maggio, ma la sua non è una visita di cortesia a Carlo per sapere di persona come procedono le cure contro il cancro. Quello che porta il Duca del Sussex nella capitale britannica è il 10° anniversario degli Invictus Games, in occasione del quale dovrebbe tenere un intervento durante la cerimonia che si svolgerà nella Cattedrale di St Paul.

“Le date e i dettagli vengono tenuti molto segreti, ma la cerimonia per il 10° anniversario degi Invictus Games è stata confermata presso la Cattedrale di St. Paul l’8 maggio”, ha precisato una fonte vicina ai Sussex. “Sia Harry che Meghan figurano nell’elenco degli invitati ed è stato programmato anche un discorso. Ma resta un’incognita sulla partecipazione di Meghan perché il suo nome figura come ancora da confermare”.

Dunque, non è affatto scontato che Lady Markle accompagni Harry nel suo viaggio a Londra. Sarà effettivamente molto difficile che la Duchessa rimetta piede in Gran Bretagna. L’ultima volta che l’ha fatto è stata nel settembre 2022, quando è morta la Regina Elisabetta. I Sussex si trovavano già in Inghilterra per loro impegni quando giunse la triste notizia.

Anche nella remota ipotesi che Meghan accompagni Harry a Londra, sicuramente si terrà lontana dalla Famiglia Reale e dal Palazzo. Ad essere precisi, nessuno ha parlato di una visita, nemmeno del Principe, a Carlo e tanto meno a William e Kate Middleton.