Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: l’annuncio di Buckingham Palace

Carlo parteciperà alla messa di Pasqua con Camilla. Lo ha annunciato Buckingham Palace che contemporaneamente ha fatto sapere che Kate Middleton, William e i loro tre figli non saranno presenti.

Carlo, l’annuncio del Palazzo

Dunque, malgrado il cancro, Carlo sarà presente alla funzione religiosa di Pasqua. Lo ha confermato ufficialmente il Palazzo. Ci si aspettava un tale annuncio, poiché il Re non aveva mai mancato una messa in queste settimane, per quanto fosse provato dalla malattia e dalle cure cui si sta sottoponendo per sconfiggere il tumore.

A febbraio è stato infatti fotografato diverse volte con Camilla mentre presenziava alla messa domenicale nella cappella della sua tenuta di Sandringham. Non solo, Sua Maestà non ha mai rimandato in questi due mesi i suoi impegni istituzionali, continuando a ricevere a Palazzo il primo ministro e altri funzionari. Dunque, l’annuncio ufficiale della presenza del Re era atteso. Avrebbe piuttosto sorpreso e preoccupato una sua eventuale assenza. Allo stesso modo era praticamente scontato che Kate Middleton non ci sarebbe stata dopo il video-messaggio con cui ha annunciato di essere malata di cancro.

Carlo e Camilla, cambiano i tradizionali programmi per Pasqua

Naturalmente quella di quest’anno sarà per la Famiglia Reale una Pasqua dimessa. In primo luogo, perché c’è poco da festeggiare. In questi primi mesi del 2024 i Windsor sono stati colpiti da eventi nefasti. Prima l’operazione all’addome di Kate a seguito della quale è stato scoperto il tumore, poi l’intervento alla prostata di Carlo che quasi specularmente a quanto successo alla Principessa del Galles ha rivelato il cancro. E nel mezzo l’annuncio di Sarah Ferguson di avere un mieloma.

Di fronte a una tale situazione si sono dovuti prendere provvedimenti anche per quello che riguarda l’organizzazione delle funzioni religiose. Anche se non sono stati comunicati i dettagli, è probabile che i presenti alla messa nella cappella di San Giorgio saranno in numero ridotto. Questo su indicazione dei medici di Sua Maestà. Da quando gli è stato diagnosticato il cancro, infatti, a Carlo è stato proibito di partecipare a eventi esterni al Palazzo, in cui sono presenti un numero elevato di partecipanti. Questo per evitare di esporre il Sovrano a possibili malattie e infezioni che possono dare adito a complicanze.

Nello specifico, per quanto riguarda la messa di Pasqua a Windsor, oltre a Carlo e Camilla, saranno preseti altri membri della Famiglia Reale, ma ancora non sono stati comunicati ufficialmente i nomi. Quasi certamente ci saranno la Principessa Anna ed Edoardo con sua moglie Sophie.