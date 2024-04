Harry torna a Londra il prossimo 8 maggio con in tasca milioni di sterline. Meghan Markle probabilmente non lo accompagnerà e stando ai beninformati la sua assenza non è altro che la conferma della fine del loro matrimonio.

Harry e Meghan Markle, divorzio in atto

Harry dunque torna a Londra tra un mese, in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games che sarà celebrato con una cerimonia Cattedrale di St Paul. Il Duca del Sussex è presente nella lista dei presenti, anche se a dir la verità il suo viaggio non è stato confermato ufficialmente, ma può essere che aspetti l’ultimo momento per ragioni di sicurezza visto che ha perso la causa sulla scorta della polizia.

Anche Meghan Markle sarebbe stata invitata all’evento, ma il suo nome resta in sospeso, ancora da confermare. Gli esperti sostengono che non rimetterà piede in Gran Bretagna. E anche le fonti vicine alla Duchessa confermano questa versione.

Dopo il trattamento che ha ricevuto durante i funerali della Regina Elisabetta, nel settembre 2022, non ha intenzione di rivedere nessuno della famiglia di suo marito e non ha nemmeno alcun interesse nel ritornare in Gran Bretagna. Infatti, tutti i suoi affari si svolgono negli Stati Uniti. E poi, come si è lamentata in più occasioni, la stampa britannica la dipinge come una strega. Dunque, perché immolarsi? Nemmeno il sostegno al marito pare smuoverla. Ma proprio questo è il punto.

Meg è sempre pronta a stare accanto a Harry durante gli eventi glamour che si svolgono negli USA, già fa qualche difficoltà in Europa. Ma in Inghilterra proprio non ci tiene a mettersi in gioco, nemmeno quando la sua dolce metà è dovuto comparire in tribunale.

Lady Markle ha paura? Stando a chi la conosce bene, non si tratta di questo. Ma solo del fatto che non ha intenzione di fare niente per Harry che non abbia un tornaconto anche per lei. E il viaggio a Londra non rientra in questa lista. I soliti insider riferiscono che la relazione di Harry e Meghan di fatto è solo di facciata e sono convinti che presto divorzieranno. O per lo meno, inizieranno a condurre vite davvero separate, anche senza ufficializzare la fine del matrimonio. Un po’ come è accaduto tra Carolina di Monaco e Ernst di Hannover che non hanno mai divorziato per questioni di patrimonio e di titoli nobiliari.

Harry milionario grazie alla Regina Elisabetta

A proposito di patrimonio, è circolata nei giorni scorsi la notizia che Harry ha ereditato dalla nonna Elisabetta un bel gruzzoletto di soldi. Si tratta di un lascito milionario che lo ha favorito rispetto a suo fratello William. Nel 1994 infatti la Regina ha istituito due fondi per i nipoti, ma ha deciso di avvantaggiare Harry in considerazione delle sue possibilità future. Infatti, a William spetta il regno, mentre Harry, come cadetto, non ha una pari opportunità. Da qui la decisione della nonna di lasciargli più soldi per costruire il suo futuro.

Adesso si comprende meglio il fatto che Harry non abbia mai cercato in California un vero lavoro. Infondo, ha un patrimonio milionario, ereditato da Diana, e un lascito altrettanto cospicuo che Elisabetta ha fatto a suo favore.

Ma non solo. Harry torna a Londra e probabilmente non incontrerà né suo padre Carlo né suo fratello William. Infatti, il Palazzo ha confermato che al momento non ci sono appuntamenti in agenda. Ma il Duca del Sussex non si deve preoccupare. Infatti, ha di che vivere e anche lautamente. E se Meghan deciderà di dirgli addio, lui economicamente è indipendente. Certo, la vera questione riguarda i bambini, Archie e Lilibet cui nessuno dei due genitori intende rinunciare.