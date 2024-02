Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Abbiamo conosciuto Archie e Lilibet con il cognome di Mountbatten-Windsor. Ma Harry e Meghan Markle hanno deciso di cambiare i cognomi ai figli: ora sono Sussex. Nel momento in cui Carlo è diventato ufficialmente Re con l’Incoronazione a maggio del 2023, Archie e Lilibet sono finalmente diventati Principe e Principessa. A lungo, i membri della Famiglia Reale hanno usato i titoli al posto dei cognomi, e non è casuale: anche i figli di Kate Middleton e il Principe William a scuola sono conosciuti come “Galles”.

Perché Harry e Meghan Markle hanno cambiato il cognome ai figli

Stando a quanto rivelato dal Times of London, per “unificare” la famiglia, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno scelto di usare il titolo come cognome per il Principe Archie e la Principessa Lilibet. Un insider ha rivelato che i figli della coppia sono conosciuti così sin dai tempi dell’Incoronazione di Re Carlo III a maggio 2023. In realtà, oltre ai figli di Kate e William, anche William e Harry stessi sono stati conosciuti con il titolo di Carlo, ovvero Galles. Quando Harry prestava servizio nell’esercito, veniva infatti chiamato “Capitano Galles”.

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno anche lanciato un nuovo sito web, dove hanno investito enormemente sul loro titolo, Sussex, che è anche un brand, di fatto. “Rappresenta la loro unificazione ed è un momento di orgoglio”. La scelta non è stata priva di critiche, anche perché il sito non riporta solamente i titoli Reali, ma anche lo stemma del Regno Unito, ed è anche al centro degli impegni filantropici del Duca e della Duchessa di Sussex.

L’accusa che i critici lanciano alla coppia è di essersi continuamente aggrappati alla vita passata dopo essersi dimessi, però, dalle funzioni che spettano ai membri Senior della Famiglia Reale nel 2020. Pur con la benedizione dalla Regina Elisabetta II (che ha sempre avuto un debole per il nipote Harry). L’intenzione, in ogni caso, è di essere una famiglia al completo, inclusiva: tutti hanno lo stesso cognome, a cui ne sono legati a doppio filo, essendo anche un titolo.

La diagnosi di cancro di Carlo e il ritorno a Londra di Harry

Dopo essersi sottoposto a un intervento correttivo alla prostata ingrossata, a Re Carlo III è stato diagnosticato il cancro. Un momento difficile per la Monarchia, forse uno dei più complessi degli ultimi anni: Kate è stata operata all’addome, e al momento sta riposando per tornare alla vita pubblica e agli impegni di corte. Carlo si sta sottoponendo al trattamento per il cancro, e Harry gli ha fatto visita. A Londra è rimasto per solamente un giorno: giusto il tempo di rivedere suo padre, senza però concedersi ad altri incontri. Nonostante tutto, la Famiglia Reale non sarebbe in alcun modo contraria all’uso dello stemma presente sul sito di Harry e Meghan e non serpeggerebbero malumori da Palazzo. “Adesso Harry è più preoccupato per la salute e il benessere del Re e di Kate e pensa che l’attenzione dovrebbe essere concentrata su questo”, ha rivelato un insider.