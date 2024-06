Kate Middleton, ultime notizie. Un nuovo video e il toccante gesto di William

Mentre Kate fa di nuovo capolino sui social in un video, non è passato inosservato il toccante gesto del marito William nei suoi confronti

Rivedere Kate Middleton dopo tanti mesi è stata una gioia immensa per i sudditi britannici e non solo. C’è poco da fare: ormai nel mondo non si parla d’altro e, specialmente chi mastica e apprezza le tematiche Royal, non perde occasione per informarsi e andare a caccia di news a tal proposito. Al netto delle strambe teorie complottiste circolate in rete – di cui potevamo fare certamente a meno – di Kate ormai conosciamo le attuali condizioni di salute, non ottime ma senza dubbio rincuoranti dopo lo spavento iniziale. La sua assenza ha avuto un enorme peso anche per il marito William che, appena qualche giorno fa, si è fatto notare per un gesto che non è passato inosservato.

Il gesto di William per la sua Kate non passa inosservato

Com’è noto, il Regno Unito ha ospitato l’Imperatore del Giappone Naruhito e l’Imperatrice Masako in questi giorni, dedicando loro eventi e cerimonie alle quali, però, Kate Middleton non ha preso parte a differenza di Re Carlo e della Regina Camilla. Uno di questi è stata la Horse Guards Parade, la grande parata che ha aperto i tre giorni di viaggio di Stato che ha visto protagonisti oltre 1.250 soldati della Divisione Domestica dell’Esercito britannico, inclusi 250 musicisti dell’esercito e più di 240 magnifici cavalli da lavoro militari.

Fonte: Getty Images

In questo evento caratterizzato da grande sfarzo e preparazione, l’esperto Royal Richard Fitzwilliams ha posto l’accento su un particolare che non è passato inosservato a molti. Il Principe del Galles, infatti, si è speso in un toccante omaggio alla moglie assente all’appuntamento istituzionale: “William ha avuto un ruolo importante – ha spiegato -. Quando c’è stato l’incontro alla Horse Guards Parade, il modo in cui William stava in piedi era significativo. Aveva lasciato simbolicamente uno spazio per l’amore della sua vita, la Principessa del Galles. Penso che questa sia una cosa che ha toccato molto le persone”.

Anche la conduttrice di GBN America, Nana Akua, ha elogiato il Principe per il medesimo motivo, definendolo un “uomo meraviglioso”. Un uomo, un Sovrano ma anche un marito che sta affrontando al fianco di Kate il periodo più difficile. La Principessa del Galles continua a seguire la terapia per il cancro diagnosticatole all’inizio dell’anno e, dopo mesi di totale assenza, soltanto di recente è riapparsa in pubblico in occasione del Trooping The Colour. Si dice che abbia in programma una nuova apparizione a Wimbledon, ma è ancora tutto da vedere.

Un nuovo video con Kate per l’Armed Forces Day

Intanto Kate Middleton continua a far sentire la propria presenza, ancora una volta con un video condiviso sui canali social ufficiali di Kensington Palace. “Ringraziamo tutti coloro che prestano servizio nelle nostre forze armate, nel Regno Unito e nel mondo, e coloro che li sostengono in tutto ciò che fanno per il nostro Paese” si legge a corredo del post su Instagram dedicato all’Armed Forces Day, ovvero la “giornata delle forze armate”.

Come ogni anno, la giornata si è celebrata l’ultimo sabato di giugno ed è un’occasione per celebrare gli uomini e le donne che appartengono alle forze armate britanniche. “Mostrare supporto alle Forze Armate fornisce un prezioso sostegno morale al personale in servizio, ai veterani e alle loro famiglie. Puoi scoprire di più su cosa stanno facendo in patria e nel mondo visitando i siti ufficiali della Royal Navy, dell’Esercito Britannico e della Royal Air Force”, si legge sul sito ufficiale della manifestazione.