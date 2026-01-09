Carolina di Monaco in lutto, morto il primo marito Philippe Junot. “Ci mancherai”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Carolina di Monaco e Philippe Junot il giorno delle loro nozze

L’ex marito di Carolina di Monaco, Philippe Junot, è morto all’età di 85 anni l’ 8 gennaio a Madrid. A dare il triste annuncio è stata la figlia maggiore Victoria con un post su Instagram. La Principessa non ha commentato.

Carolina di Monaco, annuncio della morte del primo marito Philippe Junot

Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco, si è spento a Madrid, come ha annunciato sua figlia Victoria, avuta con la seconda moglie, Nina Wendelboe-Larsen, con un toccante post su Instagram. “Con il cuore commosso, sono triste nell’annunciare la scomparsa di mio padre. Se n’è andato da questa parte del mondo serenamente, circondato dalla famiglia, l’8 gennaio 2026 a Madrid, dopo una lunga, bellissima e avventurosa vita”.

Victoria ha proseguito, raccontando di quanto fosse straordinario il padre: “Nonno di 3, quasi 4 nipoti. Al mio leggendario papà, oh quanto ti amiamo ❤️ ci mancherai, non ci sono parole per descrivere la tua mancanza… grazie per tutte le risate e le avventure, per averci mostrato il *tuo* mondo e l’ispirazione per raggiungere vette più alte, grazie per il tuo amore che non ci abbandonerà mai ❤️ che privilegio aver vissuto al tuo fianco ❤️”.

E conclude: “Un vero gentiluomo che era. Un capitolo difficile da chiudere, ma continueremo a sorridere, vivere e ridere al massimo, proprio come lui vorrebbe che facessimo. Fino al prossimo incontro ❤️”.

Il messaggio commosso è accompagnato da una serie di foto che ritraggono Junot in diversi momenti della sua vita, che rappresentano al meglio quello che è stato.

Carolina di Monaco, il matrimonio con Philippe Junot

Il nome di Philippe Junot sarà per sempre legato alla famiglia Grimaldi per il matrimonio con Carolina di Monaco. I due si sono sposati il 29 giugno 1978. Le nozze all’epoca fecero scalpore: lei così giovane, simbolo della modernità e delle nuove generazioni, e lui l’uomo d’affari francese di 17 anni più grande di lei ed estraneo al mondo nobiliare, ma soprattutto noto per i suoi modi da donnaiolo.

Getty Images

Il Principe Ranieri era assolutamente contrario a questa unione. Dichiarò il giorno delle nozze: “Non congratulatemi con me, piuttosto fatemi le condoglianze”.

La cerimonia religiosa fu celebrata nel cortile del Palazzo in pompa magna. Carolina era stupenda con un abito da sposa, creato per lei da Marc Bohan per Dior.

Getty Images

Come prevedibile, il matrimonio durò poco, appena due anni. La coppia si separò nel 1980 ma dovette aspettare fino al 1992 per ottenere l’annullamento da parte della Chiesa.

Poco dopo Carolina incontrò il suo vero amore, Stefano Casiraghi, dal quale ebbe tre figli. Ma l’imprenditore italiano morì tragicamente in un incidente nautico nel 1990.

Anche Philippe Junot, dopo lo sfortunato matrimonio con la Principessa, incontrò la donna della sua vita, Nina Wendelboe-Larsen, che sposò nel 1987 e gli diede tre figli, Victoria, Isabelle e Alexis.

