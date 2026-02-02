Stéphanie di Monaco, il video che ha fatto scandalo

Stéphanie di Monaco ha sfidato le convenzioni con un video ad alta seduzione che ha travolto il mondo "come un uragano" scandalizzando tutti

Getty Images Stéphanie di Monaco nel 1986

Stéphanie di Monaco ha dato scandalo. Nessuno poteva pensare che una Principessa come lei avrebbe osato tanto. Eppure non ha esitato un attimo a mettere in imbarazzo il Palazzo. Sembra difficile crederlo, ma è così.

Stéphane di Monaco, la Principessa dello scandalo

Stéphanie di Monaco oggi è probabilmente la Principessa più discreta di Montecarlo. Raramente la vediamo a eventi di gala. Praticamente non partecipa mai al Ballo della Rosa, organizzato da sua sorella Carolina dove invece sono quasi una presenza fissa i suoi figli.

Anche quando presenzia alle cerimonie ufficiali, come la Festa Nazionale di Monaco, è sempre sobria, con look quasi dimessi, soprattutto se confrontati con quelli di Charlene e di Carolina.

Ma qualche anno fa era lei la Principessa ribelle. Certamente, tutti e tre i figli del Principe Ranieri e della Principessa Grace hanno avuto i loro colpi di testa. Carolina fece parlare di sé per il matrimonio con l’imprenditore e gigolò Philippe Junot, finito con l’annullamento.

Alberto invece era famoso per le sue numerose amanti, tanto che suo padre modificò la legge di successione al trono per evitare che eventuali figli naturali potessero ereditarlo.

Mentre Stéphanie si è data alla carriera di cantante e ottenne un certo successo con il brano Ouragan per il quale girò un video a Mauritius dove ha sedotto il mondo intero.

Stéphanie di Monaco, Ouragan compie 40 anni

Stéphanie ha compiuto 61 anni: è nata infatti l’1 febbraio 1965. Ma il primo febbraio è una data storica per lei, non solo per il suo compleanno. Infatti, quarant’anni fa, nel 1986, quando lei aveva 21 anni, cioè aveva appena raggiunto la maggior età, uscì quello che è considerato il suo maggior successo, Ouragan.

Il singolo era contenuto nell’album Besoin che vendette più di 2 milioni di copie e le permise di ottenere grande fama. Il brano la lanciò nell’Olimpo della musica e tutti volevano la Principessa ospite nelle loro trasmissioni tv.

Sull’onda del successo nel 1987 pubblicò il singolo Young Ones Everywhere a sostegno dell’Unicef. E nel 1991 duettò con Michael Jackson nel brano In the Closet. Poi pubblicò il suo secondo album, Stéphanie, ma ormai la sua carriera di cantante era in declino e non ebbe il riscontro sperato.

Stéphanie comunque piena di risorse si concentrò su altro. Nel 2003 fondò l’associazione Femmes face au sida, divenuta Fights Aids Monaco nel 2004 e dal 2005 è presidente del Comitato d’Organizzazione del Festival internazionale del circo di Monte Carlo.

Stéphanie di Monaco, il video seducente

Nel 1986 Stéphanie travolse il mondo “come un uragano” grazie a un video ad alta seduzione che accompagnava il brano.

La Principessa volò addirittura a Mauritius per girarlo, anche se compaiono anche altre location. La clip, per la regia di Jean Daniel Lorieux, mostrava Stéphanie tra i flutti del mare più seducente che mai, con una camicia bianca annodata in vita che lasciava poco all’immaginazione e un costume nero inguinale.

Con quel video la Principessa sfidò suo padre Ranieri che forse non si aspettava un gesto di tale ribellione. Ma alla fine l’ebbe vinta lei, perché tutti amarono quella clip e il brano che accompagnava.