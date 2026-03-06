Letizia di Spagna, Stéphanie del Lussemburgo non regge il confronto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Letizia di Spagna e Stéphanie di Lussemburgo

Letizia e Felipe di Spagna hanno un legame speciale con i Granduchi di Lussemburgo e lo hanno dimostrato anche nei look coordinato delle due donne “first lady” durante il ricevimento che si è tenuto nel Palazzo Reale di Madrid.

Letizia di Spagna, che cosa la unisce alla Granduchessa di Lussemburgo

Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono stati molto contenti di accogliere Guillaume e Stéphanie di Lussemburgo in visita ufficiale a Madrid, dal 5 al 6 marzo. Questo perché hanno un rapporto speciale con il Granducato di Lussemburgo.

Infatti, nel 2014, quando erano appena saliti sul trono, Letizia e Felipe di Spagna si sono recati in Lussemburgo per il loro primo viaggio da Sovrani. Un momento importante e solenne, perché dovevano presentarsi all’Europa nel loro nuovo ruolo e il Granducato è stato una sorta di trampolino di lancio.

Dodici anni dopo la situazione si è invertita. Guillaume e Stéphanie, da poco nominati Granduca e Granduchessa, hanno iniziato il loro primo tour europeo dalla Spagna, accolti calorosamente da Letizia e Felipe. Quando le due coppie si sono incontrate nel Cortile dell’Armeria del Palazzo Reale è stata subito evidente la sintonia che c’era tra loro. Felipe e Guillaume si sono abbracciati calorosamente e Letizia ha dato un benvenuto molto affettuoso alla Granduchessa.

IPA

Tra l’altro, mentre camminavano verso il Palazzo, hanno continuato a parlarsi fittamente, come se avessero molto da condividere.

Letizia di Spagna e Stéphanie di Lussemburgo, due look verdi a confronto

Anche i look scelti da Letizia e Stéphanie hanno dimostrato il perfetto accordo tra le coppie. Infatti, entrambe hanno scelto di vestirsi di verde, sebbene tonalità e modelli erano completamente diversi.

La Reina ha recuperato dal suo guardaroba l’abito verde smeraldo con scollo quadrato, maniche a trequarti e una cintura in pelle nera, coordinata alle décolleté dal tacco midi. Un look essenziale e non particolarmente impegnativo, questo perché qualche ora prima Letizia ha visitato la 45esima edizione della Fiera di Arte contemporanea, ArcoMadrid. Quindi aveva bisogno di un outfit che si adattasse ad entrambi gli impegni. E ci è riuscita perfettamente, completandolo tra l’altro con degli orecchini pendenti con pietre verdi, perfettamente coordinati all’abito.

Getty Images

Invece Stéphanie di Lussemburgo ha stupito tutti, perché ha scelto una tuta in seta di Elie Saab, color verde militare, molto distante dal suo stile piuttosto classico.

L’abito della Granduchessa presentava maniche extra lunghe, a mantella, che arrivano praticamente fino a terra. Drappeggiata in vita e caratterizzata da uno scollo a V, la tuta di Stéphanie ha riscosso un enorme successo, tanto da andare esaurita in poche ore.

Però, questo outfit è apparso fin troppo elegante per un pranzo, sebbene tra teste coronate. Anche perché lo ha abbinato a dei gioielli molto importanti che fanno parte della collezione granducale. Si tratta di una parure, collana e orecchini, composta da citrini e perle.

Il confronto con il look di Letizia è sproporzionato e la scelta della Reina, più moderna e vivace, convince decisamente di più.

Ma Stéphanie sa il fatto suo in quanto banchetti di Stato. Infatti, è l’unica consorte europea con un titolo nobiliare di nascita, in quanto Contessa di Lannoy. Quindi sa qual è il corretto dress code per certi impegni di Palazzo.