Letizia di Spagna in bianco dal Papa. Ma si dimentica la mantiglia

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono stati ricevuti in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. E la Regina ha sfruttato il privilegio del bianco, anche se si è dimenticata la mantiglia sul capo.

Letizia e Felipe di Spagna, perché sono in Vaticano

Letizia e Felipe di Spagna si sono recati in Vaticano non semplicemente per fare visita a Papa Leone XIV, ma per partecipare alla cerimonia di insediamento del Re come Protocanonico della Basilica di Santa Maria Maggiore.

Questo di Letizia e Felipe è il secondo incontro con il Papa. Infatti, i Sovrani, come altri Re e Principi e capi di Stato, avevano presenziato alla Messa inaugurale lo scorso anno che dava inizio al suo pontificato. Tra l’altro lo scorso ottobre, Leone XIV ha ricevuto Re Carlo e la Regina Camilla e in quell’occasione avevano pregato insieme. Non accadeva da secoli.

Camilla, in quanto anglicana, si presentò in Vaticano vestita di nero. Invece, Letizia, poiché è una Regina cattolica, gode del privilegio del bianco.

Letizia di Spagna, cos’è il privilegio del bianco

Secondo il protocollo vaticano, tutte le Regine o Principesse non cattoliche hanno l’obbligo di vestirsi di nero o al massimo di blu scuro davanti al Papa. Devono indossare abiti preferibilmente con maniche lunghe e scollo poco pronunciato e le gonne devono essere lunghe almeno fino al ginocchio. In genere è previsto che si coprano il capo con una mantiglia nera o scura.

Invece, le Regine e le Principesse cattoliche possono indossare il bianco in udienza dal Pontefice. A godere del privilegio del bianco non sono molte, oltre a Letizia, troviamo Mathilde del Belgio, Charlene di Monaco e Stéphanie del Lussemburgo. Inoltre, anche le Regine emerite mantengono lo stesso diritto, come Sofia di Spagna o Maria Teresa del Lussemburgo.

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Letizia di Spagna, abito in tweed bianco

Letizia ha deciso di esercitare questo privilegio durante il suo secondo incontro con Papa Leone XIV. La Reina ha indossato un abito midi in tweed bianco, con maniche lunghe, scollo rotondo, gonna a campana.

Ha abbinato questo vestito classico ed elegante ad accessori beige molto primaverili, décolleté con fibbia e tacco midi, a causa dei suoi problemi i piedi, e una handbag coordinata.

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Letizia di Spagna si dimentica la mantiglia

Donna Letizia però non ha indossato la mantiglia, solitamente prevista. Di solito, vengono privilegiati veli in pizzo o finemente ricamati, da portare sul capo durante il colloquio con il Pontefice.

Apparentemente la Regina sembra aver disatteso il dress code del Vaticano. Ma in realtà non è stata una dimenticanza né ha commesso nessun errore. Infatti, trattandosi di un’udienza privata presso la Biblioteca Apostolica e non di una solenne cerimonia liturgica, il protocollo non obbliga a coprirsi il capo.

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Quindi Letizia ha preferito evitare la mantiglia o il velo e si è presentata con una sobria acconciatura, lasciando i capelli sciolti e lisci. Ha inoltre optato per gioielli essenziali come degli orecchini con perle e make up naturale.