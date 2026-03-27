Re Carlo ignora Camilla e lei lo strattona: il gesto poco elegante

Camilla, ignorata da Re Carlo, lo strattona e lo tira per la giacca per attirare la sua attenzione. Lui non si ribella e si sottomette alla moglie

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo e Camilla sono stati protagonisti di una scenetta simile a quella dello strofinamento del braccio per attirare l’attenzione del marito, avvenuta tra Harry e Meghan Markle. La Regina si è trovata nella stessa situazione e non ha esitato a tirare per la giacca l’augusto consorte.

Re Carlo distratto, ignora Camilla

Il “fattaccio” tra Carlo e Camilla è avvenuto durante una visita all’Eden Project in Cornovaglia, lo scorso 24 marzo. Qui hanno incontrato la gente del posto e partecipato al Big Lunch dove hanno avuto il compito di tagliare una magnifica torta, una vera e propria creazione artistica, che raffigurava in miniatura il “Grande Pranzo” cui stavano partecipando.

Per dividere la torta hanno utilizzato una spada presa in prestito dal colonnello Sir Edward Bolitho, Lord Luogotenente della Cornovaglia e hanno avuto non poche difficoltà nella realizzazione dell’impresa.

Subito dopo il taglio del dolce, Re Carlo si è girato a conversare con alcune persone presenti all’evento, mentre Camilla è rimasta ad ammirare e commentare la perfezione della torta. Un particolare l’ha talmente colpita da voler condividere il dettaglio col marito.

Perciò, si è girata verso di lui per richiamare la sua attenzione. Ma Carlo non l’ha sentita, immerso nella conversazione. Allora Camilla lo ha toccato sul fianco sinistro con una qualche delicata pacchetta, ma il Re non ha reagito. La Regina si è quindi avvicinata di un passo e ha iniziato a toccargli il braccio destro, ancora una volta senza successo.

Completamente ignorata dal marito, Camilla si è un po’ spazientita. Quindi si è avvicinata a lui un po’ di più e lo ha leggermente strattonato, tirandogli il braccio per farlo girare, riuscendo finalmente a catturare la sua attenzione. Carlo si è quindi girato, senza commentare i modi poco regali della moglie che finalmente ha potuto indicargli quei particolari della design cake che tanto l’avevano impressionata.

I gesti poco regali di Camilla

Non è la prima volta che la Regina consorte si lascia andare a comportamenti confidenziali, non proprio adeguati al ruolo istituzionale che ricopre, soprattutto considerando che sfoggia questi modi durante eventi istituzionali. Come quando diede una pacchetta sul lato B a Carlo per farlo rientrare a Palazzo oppure quando continuava a sistemarsi la Corona durante la cerimonia che l’ha consacrata Regina.

Ma suo marito sembra non dare grande importanza ai gesti poco eleganti e molto sbrigativi della sua dolce metà, anzi ne apprezza la spontaneità. Agli occhi di Carlo, meglio Camilla pratica e spartana che Diana sofisticata ed elegante.

Per questo motivo non si è risentito di essere stato tirato per la giacca e si è subito rimesso alla volontà della moglie, osservando con attenzione la torta artistica. Insomma, Le Loro Maestà sono state protagoniste di una tipica scenetta da marito e moglie che ha tanto ricordato quella tra Meghan Markle e Harry per la quale la Duchessa del Sussex è stata fortemente criticata e il Duca etichettato come un debole.