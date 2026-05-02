Re Carlo da solo alle Bermuda, Camilla lo abbadona per una paura segreta

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Carlo e Camilla

Dopo la chiacchierata trasferta negli Stati Uniti, Re Carlo è volato alle Bermuda, dove è stato accolto con grande calore dalla folla. Con lui, tuttavia, non c’era Camilla, che ha preferito “abbandonarlo” per un insolito motivo.

Carlo da solo alle Bermuda, perché Camilla non c’è

Re Carlo III ha appena completato una visita di Stato in America insieme a sua moglie, la Regina Camilla: i due hanno presenziato ad alcuni importanti eventi, tra cui un garden party e una cena di gala, ricevendo il saluto ufficiale dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dalla First Lady Melania. Al momento della partenza, tuttavia, i due non sono saliti sullo stesso aereo: mentre il Re è volato alle Bermuda, la sua consorte sarebbe invece in procinto di tornare nel Regno Unito. Ma perché Camilla si è separata da Carlo e non ha proseguito il viaggio con il marito?

In realtà non ci sarebbe stato alcun cambiamento rispetto al programma ufficiale: era già previsto che Carlo soggiornasse da solo alle Bermuda. Anche se Buckingham Palace non ha fornito una motivazione specifica per la separazione dei due, a giocare un ruolo centrale potrebbero essere state le preferenze di Camilla: la Regina, infatti, non ha mai nascosto di non amare particolarmente i voli, e potrebbe aver preferito ridurre il tempo trascorso in aereo e tornare a casa il prima possibile dopo aver concluso gli impegni principali.

Qual è la paura di Camilla

Atterrato alle Bermuda, Re Carlo III è stato accolto con molto calore dalle persone del posto: il sovrano ha salutato alcuni giovanissimi studenti e ricevuto un gradito artefatto da uno degli artisti più apprezzati dell’isola, Michael Frith. Nelle stesse ore, un video online mostra invece la Regina Camilla in un aeroporto statunitense con alcuni bagagli, prima di imbarcarsi su un volo commerciale per il Regno Unito. Nel filmato, la sovrana indossa lo stesso abito blu sfoggiato durante gli impegni ufficiali di alto profilo, ma per il resto si confonde senza particolari problemi tra i passeggeri nella lounge.

Al momento, quindi, il Re e la sua consorte sono separati da migliaia di km, ma non per i motivi che gli appassionati di gossip potrebbero immaginare. L’unione tra i due procede infatti a gonfie vele, e Camilla avrebbe preferito tornare a Londra per motivi personali: anche durante la visita negli Stati Uniti, infatti, la sovrana ha spiegato di risentire particolarmente del cambio di fuso orario. Durante un evento nella biblioteca dell’ambasciatore, in occasione della presentazione di una capsula del tempo per il 250° anniversario degli Stati Uniti, le è stato chiesto del volo e ha risposto: “Sono un po’ provata dal jet lag”, riferendosi alle cinque ore di differenza tra il Regno Unito e la costa est americana.

Non è la prima volta che la 78enne sceglie di alleggerire i suoi impegni diplomatici: anche nel 2018 aveva accorciato una visita in Australia. All’epoca un portavoce di Clarence House dichiarò: “La Duchessa non ama volare, ma credo che a volte debba affrontare questa paura.” Anche i Reali hanno i loro punti deboli.