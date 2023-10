Belen Rodriguez sta male, gli amici: “Colpa dei tradimenti di De Martino”

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

La fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo diversi tira e molla, continua a far discutere. L’ennesima rottura ha messo a dura prova la showgirl argentina, che è dimagrita parecchio, di ben sette chili. I motivi dell’addio tra Belen e Stefano non sono stati ancora svelati del tutto ma stando a quanto rivelato da alcuni amici della Rodriguez la maggior parte delle colpe sarebbero da attribuire all’ex ballerino di Amici.

Perché Belen Rodriguez sta male: cosa è successo

“Persone vicine alla showgirl, che per sua ammissione è dimagrita di sette chili, parlano di una profonda fragilità emotiva dovuta alla crescente pressione mediatica”, fa sapere Alberto Dandolo su Oggi. “Ma, soprattutto, alla separazione da Stefano De Martino a causa dei presunti ripetuti tradimenti di lui“, aggiunge. In realtà non è la prima volta che si parla di tradimenti da parte del conduttore ma il diretto interessato ha smentito nell’intervista a Belve, chiarendo che il suo rapporto con Belen non è finito a causa di terze persone.

Sulla questione Belen Rodriguez non si è mai espressa chiaramente anche se i video di alcuni cervi condivisi su Instagram qualche tempo fa sembrano piuttosto eloquenti. Quel che è certo è che la 39enne ha cercato di andare avanti e oggi sembra aver ritrovato una serenità accanto al nuovo compagno Elio Lorenzoni. Un amico di vecchia data – i due si conoscono da ben dieci anni, come ribadito dall’ex volto Mediaset – che è diventato qualcosa di più nell’ultimo periodo.

Questa nuova storia d’amore, però, non sembra convincere del tutto le persone più vicine alla Rodriguez: “Belen pare non riesca a metabolizzare tutto ciò, rifugiandosi in una nuova storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore”. Ergo, Belen non sarebbe innamorata, fino in fondo, dell’imprenditore di Brescia, con il quale trascorre gran parte delle sue giornate. La coppia si è concessa di recente un romantico weekend in montagna, prontamente documentato dalla Rodriguez.

Pure Stefano De Martino ha già voltato pagina: da qualche settimana sta frequentando Martina Trivelli, 26enne del tutto estranea al mondo dello spettacolo. La ragazza non è mancata alla festa di compleanno del presentatore: i due erano seduti vicini e si sono mostrati molto complici e affiatati. De Martino non ha ancora ufficializzato questa liaison: complice la sua carriera in Rai, che procede a gonfie vele, ha scelto di mantenere un profilo basso e di tenersi alla larga da gossip e malelingue (anche se non è di certo facile visti i suoi trascorsi).

Chi è Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez

Elio Lorenzoni ha 40 anni ed è un imprenditore; si è laureato in Economia e Amministrazione Aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Proprio come Antonino Spinalbese, sconosciuto ai più prima di avere una relazione con la Rodriguez, anche su Lorenzoni sono ben poche le informazioni presenti sul web. Lorenzoni ha fatto della passione per i motori il suo lavoro: ama inoltre il golf, le e-bike e i mezzi in generale. Elio possiede due aziende legate al settore dell’automotive: non è mai stato sposato e non ha figli.